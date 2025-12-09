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Mercedes Roa : l’influenceuse mexicaine agressée dans le centre-ville de Marseille, ses agresseurs interpellés

Au moment de son agression, Mercedes Roa était accompagnée d’un ami mexicain et de deux jeunes femmes, dont une footballeuse française. [John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

La footballeuse et influenceuse mexicaine Mercedes Roa a été agressée ce lundi 8 décembre au matin dans le quartier de l’Opéra à Marseille. Ses agresseurs ont été interpellés par les policiers municipaux. 

Une figure des réseaux sociaux traumatisée. Ce dimanche 7 décembre, la footballeuse et influenceuse mexicaine Mercedes Roa a été invitée à participer à un match de gala aux côtés de Zinédine Zidane, au stade Vélodrome à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. 

Si cette superstar des réseaux sociaux (plus de 2,7 millions d'abonnés sur Instagram) a honoré l’invitation, elle a vécu, quelques heures après le match, une expérience traumatisante. En effet, la jeune femme de 28 ans a été agressée, lundi 8 décembre vers 6h du matin, dans le quartier de l’Opéra, où elle s’était rendue pour finir la soirée, a fait savoir le maire de Marseille Benoît Payan sur X, confirmant une information de La Provence

Au moment de son agression, Mercedes Roa était accompagnée d’un ami mexicain et de deux jeunes femmes, dont une footballeuse française, indiquent nos confrères.

Mercedes Roa légèrement blessé

Le groupe attendait un Uber pour rentrer à l’hôtel lorsque l’ami de Mercedes Roa a aperçu plusieurs individus. Il est alors parti demander du feu mais a soudainement été agressé. L’influenceuse mexicaine et la footballeuse française ont alors volé à son secours. Mais la situation a dégénéré. 

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Si les jeunes femmes ont reçu des coups en retour, elles ont réussi à placer deux des quatre agresseurs à terre. Un équipage de police municipale a été envoyé sur place tandis que Mercedes Roa, légèrement blessée, a été prise en charge par les marins-pompiers. 

«Merci à nos policiers municipaux pour l’interpellation rapide des agresseurs, justice doit être faite dans les plus brefs délais», a écrit le maire de Marseille sur X.

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