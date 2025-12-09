Seine-et-Marne : la compagne d’un policier victime d’une tentative d’enlèvement, les suspects recherchés

La compagne d’un policier a été victime d’une tentative d’enlèvement ce dimanche 7 décembre à Montereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne, a appris CNEWS de source policière. Les suspects, porteurs de brassards et des chasubles siglés «Police», ont pris la fuite.

Ce dimanche 7 décembre au matin, la compagne d’un policier a été victime d’une tentative d’enlèvement à son domicile situé à Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information d’Europe 1.

Selon nos informations, trois individus ont pénétré dans la maison familiale, après avoir forcé la porte du pavillon à grands coups d’épaule. Ils étaient porteurs de brassards et de chasubles siglés «Police».

Âgée de 36 ans, la victime a entendu les intrus entrer et crier «interpelle-la !». Paniquée, la jeune femme a décidé de sauter du premier étage et de se réfugier chez un voisin. Une chute au cours de laquelle la victime s’est blessée à la jambe et à un bras.

Le voisin du couple est intervenu pour mettre en fuite les individus. Ces derniers sont repartis à vive allure au bord de leur véhicule, laissant le coffre ouvert. De son côté, la trentenaire a été conduite à l’hôpital afin d’être soignée.

Le fils du couple, âgé de 9 ans, se trouvait dans la maison familiale au moment de la tentative d’enlèvement. L’enfant est sain et sauf selon nos informations.