Vincent Cerutti : huit mois de prison avec sursis pour l'animateur reconnu coupable d'agression sexuelle, après avoir mordu les fesses d'une ex-collègue

L’animateur Vincent Cerutti a été condamné ce mercredi à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir mordu, à deux reprises, les fesses d’une collaboratrice en 2015. L'ex-présentateur de Danse avec les stars sur TF1, va faire appel de la condamnation.

La 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris - Batignolles - s'est penchée ce mercredi sur le cas de Vincent Cerutti.

Poursuivi pour agression sexuelle, l’ex-animateur de télévision et de radio, célèbre pour avoir présenté Danse avec les stars, a été finalement été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir mordu, à deux reprises, les fesses d'une collègue à l'époque où il présentait la matinale de la radio ChérieFM. Une peine supérieure aux réquisitions de la procureure qui avait demandé six mois de prison avec sursis.

Les faits remontent à la période 2015-2016. Dans les locaux de Chérie FM, alors que Vincent Cerutti officiait pour la matinale. Lors d’une réunion, une collaboratrice qui n’a pas apprécié qu'il pose ses pieds sur son bureau a saisi l’une de ses chaussures pour la lancer au loin. Un geste peu apprécié par l’animateur, qui aurait alors plaqué la jeune femme au sol avant de lui mordre les fesses à travers son pantalon.

Toujours selon la victime, la scène, qui «amusait» l’animateur, se serait reproduite quelques semaines plus tard lors d’une photo de groupe, donc en présence de plusieurs témoins.

Aujourd'hui en retrait du monde médiatique, Vincent Cerutti va faire appel de la condamnation, a annoncé son avocat, Me Antoine Vey.