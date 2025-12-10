Fusillades dans le quartier Villejean à Rennes : deux épisodes de tirs, cinq interpellations… Ce que l’on sait

Cinq personnes ont été interpellées et placées après des fusillades ayant éclaté dans le quartier Villejean à Rennes vendredi 5 et samedi 6 décembre, a indiqué le parquet de la ville ce mercredi dans un communiqué.

Une scène tristement digne d'un film de guerre. Le quartier Villejean à Rennes (Ille-et-Vilaine) a été le théâtre d’échanges de tirs d'arme à feu vendredi 5 et samedi 6 décembre. Au cours de ceux-ci, la vitre d’un appartement a été brisée par une balle perdue.

A la suite de ces nouveaux épisodes de violence, les policiers ont procédé cette semaine à l’interpellation de quatre individus majeurs et un mineur, a fait savoir le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, ce mercredi dans un communiqué.

Les premiers faits ont été constatés vendredi. Il était 20h30 lorsque «des coups de feu ont été tirés depuis la dalle Kennedy par un groupe de quatre individus vêtus de noir, porteurs de cagoules et armés d’armes longues et d’armes de poing». Selon le magistrat, ceux-ci visaient «vraisemblablement» une personne ou un groupe de personnes.

Ce soir-là, aucune victime n'était à déplorer et le parquet a décidé d'ouvrir une enquête de flagrance des chefs de «tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime».

Le lendemain, soit samedi 6 décembre, un autre épisode de quelques minutes est survenu au même endroit. Une vidéo filmée par une riveraine a été publiée sur les réseaux sociaux, montrant des échanges de coups de feu. Ces faits se sont déroulés vers 19h. Le procureur de la République de Rennes explique que «4 détonations ont été signalées sur la dalle Kennedy, au niveau de la rue du Nivernais».

🔴 Nouveau week-end de violences à Rennes. Tirs à Villejean, exécution au Blosne : l’insécurité ne doit jamais devenir une normalité.

Soutien total aux habitants éprouvés et aux forces de l’ordre mobilisées.

Il faudra agir enfin — et sérieusement — pour protéger Rennes. pic.twitter.com/aDZS3r5kG0 — Charles Compagnon (@Ch_Compagnon) December 7, 2025

Si cet épisode n’a pas fait de dégâts physiques, une balle perdue a traversé un appartement situé au 2e étage, square des Champagnes, soit juste derrière la dalle Kennedy, comme l’indiquent nos confrères d’Ici. Les habitants ont alerté les policiers, qui se sont déplacés sur les lieux.

Cinq personnes, dont un mineur, en garde à vue

Concernant la douille, il s’agit d’un calibre 7,62 cm, utilisé pour les armes de guerre de type AK-47 ou Kalachnikov, selon nos confrères. De plus, une arme longue a été retrouvée cachée dans les buissons, à proximité d’un parc pour enfants. Plusieurs cartouches ont également été récupérées.

«Une enquête de flagrance a été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et infractions à la législation sur les stupéfiants, confiée à la Direction de la Criminalité Territoriale (DCT) du SIPJ d’Ille-et-Vilaine», a écrit le magistrat.

L'enquête a pris une autre tournure lorsque trois individus, âgés de 20 à 26 ans, ont été interpellés le 8 décembre. Deux d'entre eux sont originaires de la région parisienne ou de l'Oise tandis que le dernier est né et vivant en Bretagne. Ils ont été placés en garde à vue avant d'être remis en liberté.

Selon le procureur de la République de Rennes, «deux des intéressés ont néanmoins été transférés à la Section de Recherches de Rennes et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête diligentée pour enlèvement, séquestration et violences volontaires aggravées, faits commis sur le point de deal Villejean-Kennedy, le jeudi 27 novembre 2025, la victime ayant été blessée par balle au genou».

«L’un des mis en cause présente a déjà été condamné à de nombreuses reprises, dont pour une fois pour des faits similaires», a-t-il ajouté.

Sur les faits s'étant déroulé vendredi 5 décembre, un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue ce jour. Concernant la fusillade du samedi 6 décembre, quatre hommes, «nés entre 2003 et 2006, trois à Rennes et un en Russie et demeurant la ville ou à proximité», sont actuellement en garde à vue.