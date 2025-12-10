Mort d’Emile : pourquoi les grands-parents, l'oncle et la tante de l'enfant ont-ils été auditionnés par les juges d’instruction ?

Plusieurs proches du petit Emile ont été entendus ce mardi 9 décembre par les juges d’instruction en charge de l’affaire. Il s’agit de leur première audition en qualité de parties civiles depuis la disparition de l’enfant de 2 ans et demi en juillet 2023.

Un tournant dans l'enquête ? Ce mardi 9 décembre, les grands-parents d’Emile, une tante ainsi qu’un oncle ont été auditionnés par les juges d’instruction chargés de l’affaire, a appris CNEWS ce mercredi auprès de Me Julien Pinelli, avocat de la grand-mère de l’enfant Anne Vedovini, confirmant une information de BFMTV.

Les quatre proches de l’enfant de 2 ans et demi ont été entendus en qualité de partie civile. Durant cette audition, ils ont pu évoquer leurs convictions, leurs sentiments et le train de vie qu’ils mènent depuis plus de deux ans maintenant. Il s’agit d’une première depuis la disparition d’Emile dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Interrogé sur le fait de savoir si l’audition de sa cliente était déjà prévue, Me Julien Pinelli a indiqué que celle-ci s’inscrivait «dans le cours normal de l’instruction». Il s’agit d’une étape importante pour les proches d’Emile, dont les ossements avaient été retrouvés en mars 2024 par une randonneuse.

Des nouveaux éléments soumis à la justice

Jeudi 20 novembre dernier, l’affaire avait déjà connu un rebondissement. Ce jour-là, Me Julien Pinelli avait expliqué à CNEWS qu’il allait soumettre, avec le conseil du grand-père Me Isabelle Colombani, de nouveaux éléments à la justice. Une information qu’il avait détaillée dans les colonnes de La Provence.

«L’objectif est effectivement de compléter l’enquête existante par de nouvelles investigations, notamment dans des lieux qui n’ont pas été explorés à ce jour, ou insuffisamment, selon nous», nous avait dit Me Julien Pinelli.

Dans cette affaire, la dernière conférence de presse du procureur d’Aix-en-Provence remonte au 27 mars 2025. Ce jour-là, le magistrat avait expliqué qu’«il n’y a rien de nouveau communicable» et que «la cellule d’enquête reste active». Durant cette même prise de parole, le procureur avait révélé qu'Emile avait été victime d'un «traumatisme facial violent», évoquant «la probable intervention d'un tiers». Il avait également précisé que la piste familiale n'était «pas refermée».

Cependant, mardi 8 juillet 2025, soit trois mois après la levée de la garde à vue des grands-parents sans qu’aucune charge ne soit retenue à leur encontre, Me Julien Pinelli avait estimé qu’on pouvait «légitimement imaginer que les enquêteurs, désormais, se mobilisent sur d'autres pistes que la piste intra-familiale».