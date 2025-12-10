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Nice : un homme blessé d'un coup de cutter au visage, l’auteur actuellement recherché

Les faits se sont déroulés vers 14h. [Denis Charlet / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un homme a été blessé au niveau du visage après avoir reçu un coup de cutter ce mercredi 10 décembre en début d’après-midi à Nice (Alpes-Maritimes), a appris CNEWS du parquet. L’auteur des faits est actuellement recherché. 

Tout s'est passé en un instant. A Nice, dans les Alpes-Maritimes, un homme a été blessé à l’arme blanche, et plus précisément au cutter, ce mercredi 10 décembre, a indiqué le parquet de la ville à CNEWS ce jour, confirmant une information de BFMTV

Les faits ont eu lieu en début d’après-midi. Selon le parquet de Nice, la victime ne serait que légèrement blessée. Cette information reste toutefois à confirmer. 

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L’auteur des faits a pris la fuite. Il est actuellement recherché. 

NiceFaits diversAlpes-MaritimesPolice

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