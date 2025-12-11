Accident mortel sur l’autoroute A10 en juillet 2025 : le parquet et la gendarmerie lancent un appel à témoins

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le parquet d’Orléans a indiqué que les gendarmes du Loiret recherchaient des témoins à la suite d’un accident mortel survenu le 12 juillet 2025 sur l’autoroute A10 et ayant coûté la vie à une fillette de 7 ans.

L'enquête va-t-elle pouvoir avancer ? Le parquet d’Orléans (Loiret) a diffusé, ce jeudi 11 décembre, un appel à témoins à la suite d’un accident mortel survenu samedi 12 juillet 2025 à 7h15 sur l’autoroute A10 dans le sens Paris-Province, à hauteur du Bardon, à quelques kilomètres capitale de la région Centre-Val de Loire.

Dans ce communiqué, la procureure de la République Emmanuelle Bochenek-Puren a indiqué que le peloton d’autoroute de la gendarmerie recherchait des témoins à la suite de cet accident, au cours duquel une fillette de 7 ans a perdu la vie.

📣#AppelÀTémoins | Le peloton d’autoroute de la @Gendarmerie_045 d’Orléans recherche des témoins d’un accident mortel de la circulation.



Notre communiqué de presse 📷 pic.twitter.com/5ERuhv0ZA5 — Procureur d'Orléans (@ProcOrleans) December 11, 2025

L’accident n’impliquait qu’un seul véhicule, un «Volkswagen Tiguan» de couleur noire. A bord de l’habitacle se trouvaient quatre personnes, à savoir une mère de famille et ses trois enfants.

De ce fait, la procureure de la République d’Orléans a invité, dans son communiqué du jour, «toute personne disposant d’informations utiles à l’enquête» à prendre contact avec le peloton d’autoroute de la gendarmerie du Loiret à l’adresse suivante : [email protected]

A l’époque des faits, la magistrate avait précisé que le conducteur du véhicule serait l’un des fils. «Les dépistages alcool et stupéfiants sont négatifs», avait-elle noté.