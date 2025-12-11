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Accident mortel sur l’autoroute A10 en juillet 2025 : le parquet et la gendarmerie lancent un appel à témoins

A l’époque des faits, la magistrate avait précisé que le conducteur du véhicule serait l’un des fils. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le parquet d’Orléans a indiqué que les gendarmes du Loiret recherchaient des témoins à la suite d’un accident mortel survenu le 12 juillet 2025 sur l’autoroute A10 et ayant coûté la vie à une fillette de 7 ans. 

L'enquête va-t-elle pouvoir avancer ? Le parquet d’Orléans (Loiret) a diffusé, ce jeudi 11 décembre, un appel à témoins à la suite d’un accident mortel survenu samedi 12 juillet 2025 à 7h15 sur l’autoroute A10 dans le sens Paris-Province, à hauteur du Bardon, à quelques kilomètres capitale de la région Centre-Val de Loire. 

Dans ce communiqué, la procureure de la République Emmanuelle Bochenek-Puren a indiqué que le peloton d’autoroute de la gendarmerie recherchait des témoins à la suite de cet accident, au cours duquel une fillette de 7 ans a perdu la vie. 

L’accident n’impliquait qu’un seul véhicule, un «Volkswagen Tiguan» de couleur noire. A bord de l’habitacle se trouvaient quatre personnes, à savoir une mère de famille et ses trois enfants. 

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De ce fait, la procureure de la République d’Orléans a invité, dans son communiqué du jour, «toute personne disposant d’informations utiles à l’enquête» à prendre contact avec le peloton d’autoroute de la gendarmerie du Loiret à l’adresse suivante : [email protected] 

A l’époque des faits, la magistrate avait précisé que le conducteur du véhicule serait l’un des fils. «Les dépistages alcool et stupéfiants sont négatifs», avait-elle noté. 

Gendarmerieappel à témoinstémoinAccident

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