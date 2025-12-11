«La plus grosse escroquerie en bande organisée» : la justice se prononce ce jeudi dans le procès Astrophil

La justice doit rendre ce jeudi son jugement à l'encontre de Gérard Lhéritier, fondateur d'une société de placement soupçonné d'être impliqué dans ce qui pourrait être le plus grand scandale à l'épargne en France.

Accusé d'avoir fait perdre plus d'un milliard d'euros à des milliers d'épargnants dans le placement de manuscrits anciens, Gérard Lhéritier, 77 ans, connaîtra le jugement du tribunal correctionnel de Paris à son sujet ce jeudi 11 décembre. La défense du fondateur d'Aristophil avait plaidé la relaxe en octobre.

Le parquet, lui, a requis une peine de six ans de prison, assortie d'un mandat de dépôt. Plus de 7.000 victimes présumées se sont constituées parties civiles dans cette affaire considérée comme la «plus grosse escroquerie en bande organisée probablement jamais jugée» selon la procureure, Linda Tortosa.

Jugé aux côtés de sept hommes âgés de 66 à 77 ans, Gérard Lhéritier est le fondateur d'Aristophil, une société de placement à la croisée de l'art et de la finance. Entre 2009 et 2014 elle a vendu, par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers, des livres précieux, manuscrits, autographes de grands noms de l'art, de la littérature et des sciences, en indivision la plupart du temps.

Des promesses jugées trompeuses

Un épargnant pouvait par exemple acquérir 1/100e d'un écrit de Gustave Flaubert. La collection Aristophil mêlait de véritables trésors, comme un manuscrit d'Einstein ou le rouleau du marquis de Sade, à des pièces de bien moindre valeur, revendues aux épargnants en moyenne deux fois plus cher que leur coût d'achat.

Lors des débats, les épargnants ont dénoncé diverses tromperies, notamment la promesse d'un rendement annuel «entre 8 et 9%» et celle d'un placement «sans risque». Le tout, avec une «vitrine de crédibilité» matérialisée par le Musée des lettres et manuscrits, aujourd'hui fermé.

Aristophil proposait également de racheter les oeuvres au bout de cinq ans. Une preuve, selon le ministère public, d'un «fonctionnement en circuit fermé», «non viable» et qui «coche toutes les cases de la pyramide de Ponzi», cette fraude où l'argent des nouveaux investisseurs est utilisé pour rémunérer les anciens.

Aux derniers jours du procès, en octobre, Gérard Lhéritier a réaffirmé que son modèle économique était selon lui «excellent». Son avocat, Me Benoît Verger, a assuré que son client «ne pilotait pas la stratégie commerciale» et accusé les conseillers de gestion en patrimoine en charge de vendre les manuscrits d'être «le problème».

Des peines de deux à quatre ans d'emprisonnement ferme, avec obligation d'indemniser les victimes, ont été requises à l'encontre des coaccusés, notamment un professeur de droit, un notaire, un expert comptable et des gestionnaires de patrimoine soupçonnés d'avoir participé et largement profité du système Aristophil. Seul Jean-Claude Vrain, un libraire-antiquaire, a vu une relaxe requise à son encontre, «au bénéfice du doute».