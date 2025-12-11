«L’espoir est mince» : le père de Maddie McCann s’exprime sur la disparition de la fillette il y a près de 20 ans

Dix-huit ans après la disparition de sa fille Maddie, Gerry McCann a donné une interview ce mercredi au cours de laquelle il est revenu sur l'affaire et son retentissement médiatique.

«Nous devons savoir ce qui lui est arrivé». Près de vingt ans après la disparition de sa fille Madeleine, dite Maddie, Gerry McCann s'est exprimé lors d'une rare interview accordée à la BBC ce mercredi 10 décembre. Il est notamment revenu sur les répercussions de l'affaire sur sa vie de famille.

«Il y avait des moments où j'avais l'impression de me noyer, se souvient-il. Des journalistes venaient chez nous, des photographes allant jusqu'à coller leurs appareils contre la vitre de notre voiture alors que nous avions des jumeaux de deux ans à l'arrière, terrifiés.»

Soulignant à quel point l'expérience avait été «éprouvante en tant que parent», Gerry McCann a dit se sentir «chanceux d'avoir survécu» à cette épreuve avec sa femme, Kate, et notamment à l'intrusion de la presse dans leur vie privée.

Madeleine McCann's father has called for greater scrutiny of the UK's media in an exclusive interview with @AmolRajan.



Gerry McCann said his family was subjected to 'monstering' by sections of the press and that tighter regulation is needed. pic.twitter.com/UfWebkXYwy — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 10, 2025

Il a dénoncé «les histoires inventées», les «mensonges, les déformations», et affirmé que «les médias avaient interféré de façon répétée dans l'enquête» jamais résolue de la disparition de Maddie, en 2007 au Portugal.

Les médias «ont publié des informations qui auraient dû rester confidentielles, qui auraient dû être transmises à la police, des déclarations de témoins, et bien d'autres choses encore», a-t-il déploré.

Selon Gerry McCann, la presse a aussi encouragé les agissements de Julia Wandelt. Cette jeune Polonaise de 24 ans prétendait à tort être Maddie et a, pendant plus de deux ans et demi, harcelé les parents de la fillette.

Elle a multiplié les appels et les lettres mais s'est aussi rendue à leur domicile. En avril 2025, elle a téléphoné plus de 60 fois en une seule journée au couple McCann.

Un test ADN a prouvé que Julia Wandelt n'est par Maddie et la jeune femme a été condamnée en novembre à six mois de prison pour avoir harcelé les parents de la petite Britannique.

Une lettre adressée à Keir Starmer

Comme une trentaine d'autres signataires, Gerry et Kate McCann ont apposé leurs noms sur une lettre adressée au Premier ministre britannique, Keir Starmer, pour lui demander de poursuivre la Leveson Inquiry, une enquête publique sur les pratiques des médias, dont la première phase s'était conclue en 2012.

Celle-ci avait été lancée après un scandale dans lequel des journalistes du défunt tabloïde News of the World avaient piraté les téléphones de personnalités britanniques, dont celui d'une écolière assassinée.

La première phase de la Leveson Inquiry a conduit à la création d'un nouvel organe de régulation de la presse. La deuxième devait porter sur les relations entre les journalistes, les hommes politiques et la police, mais elle a été annulée par le précédent gouvernement conservateur.

Fausses pistes et rebondissements

Selon Gerry McCann, les travaillistes désormais au pouvoir avaient promis de la relancer mais ne l'ont pas fait. Il les sollicite donc pour obtenir des «normes plus strictes» pour la presse.

La petite Madeleine McCann avait trois ans lorsqu'elle a disparu en mai 2007 d'un logement de vacances dans l'Algarve, alors que ses parents dînaient dans un restaurant voisin.

L'enquête a été marquée par de nombreuses fausses pistes et rebondissements qui ont participé au retentissement mondial de cette énigme criminelle. Le principal suspect, Christian Brueckner, n'a jamais été inculpé et a été libéré de prison en Allemagne en septembre, après avoir purgé une peine pour crimes sexuels.

18 ans après, Gerry McCann cherche toujours à comprendre ce qui est arrivé et n'a pas totalement abandonné l'idée de retrouver sa fille. Il reconnait que «l'espoir est mince», mais soutient qu'il «n'est pas éteint».