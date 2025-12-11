Plusieurs armes et des stupéfiants saisis : trois blessés, dont deux policiers, lors d’un contrôle anti-drogue à Echirolles

Trois personnes, dont deux policiers, ont été blessées ce mardi 9 décembre lors d’une opération de contrôle à Echirolles, en Isère, a appris CNEWS de source policière. De la drogue et des armes de poing ont été saisies.

Un événement qui s'ajoute à une longue liste ces derniers jours. Ce mardi 9 décembre après-midi, deux policiers ainsi qu’un individu ont été blessés dans le quartier des Essarts, à Echirolles, en Isère, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Les faits se sont déroulés lors d’une opération de contrôle dans les parties communes d'un bâtiment du quartier. Les policiers étaient en train de procéder à l'interpellation d’un individu suspecté d’avoir consommé des stupéfiants. Au cours de leur intervention, vraisemblablement musclée, les deux fonctionnaires ont chuté dans les escaliers avec le suspect.

L’un des agents a été blessé à la tête, tandis que le deuxième souffre, lui, d’une entorse du poignet. Une perquisition a été menée au domicile du suspect. D’après nos informations, 80.000 euros en liquide ont été retrouvés dans l’appartement.

De plus, les enquêteurs ont saisi des kilos de cocaïne, d’ecstasy, du cannabis ainsi que trois armes de poing.