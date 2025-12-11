«Violeur au tournevis» : le suspect identifié grâce à la généalogie génétique mis en examen et écroué, dix ans après les faits

Un homme de 28 ans a été mis en examen et placé en détention pour un viol commis en 2015 à Poitiers (Vienne), a confirmé le parquet de Nanterre ce jeudi. L'identification du suspect a été rendue possible grâce à la technique de la généalogie génétique.

Un rebondissement de taille, dix ans après les faits. Mardi, un homme de 28 ans a été placé en garde à vue pour un viol commis en 2015 à Poitiers, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué. Le pôle «cold cases» s'est saisi du dossier. Il a ensuite été mis en examen et placé en détention ce jeudi 11 décembre, a confirmé le parquet.

Fait inédit : pour identifier l'ADN du coupable, retrouvé sur la scène de crime, les enquêteurs ont fait appel à la généalogie génétique, une technique qui consiste à interroger des bases de données constituées notamment des ADN fournis par des particuliers à des sites qui révèlent leurs origines. Mais l'usage de ces données est interdit en France.

Le parquet de Nanterre a donc fait appel «dans les règles classiques de la coopération judiciaire et pénale» aux autorités compétentes des États-Unis, pour utiliser «en toute légalité» les bases de données de ces entreprises américaines afin de trouver un coupable, ici en France. Les résultats ont finalement permis d'identifier un suspect, qui a été interpellé.

Une collaboration avec le FBI

Les faits remontent au 23 juin 2015. Ce jour-là, une jeune femme de 25 ans a été agressée le long de la rivière du Clain à Poitiers, alors qu'elle pratiquait son jogging. Elle été attaquée au tournevis, avant d'être étranglée et violée. Si l'enquête initiale n'avait pas permis d'identifier le coupable, elle a finalement été reprise par le pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), dit pôle «cold cases».

Pour faire avancer l'enquête, le ministère public avait alors réclamé une expertise axée sur la généalogie génétique. Mais son usage étant illégal en France et les bases de données étant détenues par des entreprises américaines, les enquêteurs ont demandé aux autorités outre-Atlantique, en collaboration avec le FBI, d'effectuer un travail de comparaison, pour identifier de potentiels parents du suspect.

Les recherches menées par les enquêteurs américains, qui disposent de bases de données bien plus vastes, notamment par le biais de sociétés privées qui recueillent des ADN à des fins de recherches généalogiques, ont permis de révéler «des correspondances génétiques avec des individus susceptibles d'être apparentés avec l'auteur des faits», dont l'ADN avait été prélevé sur la scène de crime.

Des investigations croisées ont ensuite été menées par les enquêteurs français, en redescendant les branches de la descendance, pour aboutir à l'identification du jeune homme arrêté mardi à Poitiers. Les analyses génétiques réalisées durant la garde à vue ont finalement confirmé que son profil ADN correspondait à l'empreinte inconnue retrouvée sur les lieux du crime. Il a ensuite été mis en examen et placé en détention.

Bientôt une nouvelle loi en France ?

«Le recours à la généalogie génétique répond aux règles classiques de la coopération judiciaire et pénale», a précisé le parquet de Nanterre. «En toute légalité, un magistrat instructeur du PCSNE a adressé une commission rogatoire internationale (CRI) aux États-Unis aux fins de comparaison de l'extrait ADN masculin inconnu avec les bases de données disponibles dans le pays», a ajouté le parquet.

L'encadrement de l'utilisation de la généalogie génétique en France demeure néanmoins à préciser. Gérald Darmanin a annoncé en octobre que son utilisation serait autorisée dans le cadre d'une loi ultérieure.