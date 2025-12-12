Au volant avec sa fille, elle perd le contrôle de sa voiture et finit au fond de la piscine municipale (vidéo)

Une femme de 38 ans et sa fille de 5 ans ont eu un accident de voiture ce jeudi soir. Elles ont achevé leur route dans... la piscine municipale de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Deux maîtres-nageurs et une autre personne les ont sauvées.

Une erreur qui aurait pu être fatale. Un accident de la route peu ordinaire a eu lieu jeudi soir dans les Bouches-du-Rhône. À la suite d'une mauvaise manœuvre, la conductrice, une femme de 38 ans et sa fille de 5 ans ont fini leur route dans le bassin de la piscine municipale de La Ciotat.

«Un véhicule transportant un adulte et un enfant a percuté le grillage puis la baie vitrée de la piscine, avant de terminer sa course dans le bassin», a expliqué la ville de La Ciotat sur Facebook.

Le Sdis a émis l'hypothèse d'une erreur de la conductrice qui «aurait confondu les pédales de frein et d'accélérateur».

🇫🇷 | Une #voiture a fini dans la #piscine municipale de La #Ciotat après une mauvaise manœuvre d’une conductrice de 38 ans, avec sa fille de 5 ans à bord. Une personne a été légèrement blessée pic.twitter.com/0CPQS7ZYQE — Instant Actu (@Inst_Actu) December 11, 2025

Grâce à l’intervention rapide de deux maîtres-nageurs et d’une personne, les occupants ont pu être extraits du véhicule et aucune victime n’est à déplorer.

Les deux occupantes s’en sont sorties sans blessures particulières, mais ont été conduites à l’hôpital de La Ciotat, en état de choc, rapporte La Provence.

La piscine sera fermée plusieurs semaines en raison des importants dégâts causés par l'accident.