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Au volant avec sa fille, elle perd le contrôle de sa voiture et finit au fond de la piscine municipale (vidéo)

Grâce à l’intervention rapide de deux maîtres-nageurs et d’une personne, les occupants ont pu être extraits du véhicule. [Capture d'écran Facebook]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une femme de 38 ans et sa fille de 5 ans ont eu un accident de voiture ce jeudi soir. Elles ont achevé leur route dans... la piscine municipale de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Deux maîtres-nageurs et une autre personne les ont sauvées.

Une erreur qui aurait pu être fatale. Un accident de la route peu ordinaire a eu lieu jeudi soir dans les Bouches-du-Rhône. À la suite d'une mauvaise manœuvre, la conductrice, une femme de 38 ans et sa fille de 5 ans ont fini leur route dans le bassin de la piscine municipale de La Ciotat. 

«Un véhicule transportant un adulte et un enfant a percuté le grillage puis la baie vitrée de la piscine, avant de terminer sa course dans le bassin», a expliqué la ville de La Ciotat sur Facebook.

Le Sdis a émis l'hypothèse d'une erreur de la conductrice qui «aurait confondu les pédales de frein et d'accélérateur».

Grâce à l’intervention rapide de deux maîtres-nageurs et d’une personne, les occupants ont pu être extraits du véhicule et aucune victime n’est à déplorer.

 

Sur le même sujet Bouches-du-Rhône : un conducteur fuit son interpellation et blesse trois policiers à un péage Lire

Les deux occupantes s’en sont sorties sans blessures particulières, mais ont été conduites à l’hôpital de La Ciotat, en état de choc, rapporte La Provence.

La piscine sera fermée plusieurs semaines en raison des importants dégâts causés par l'accident. 

AccidentVoitureBouches-du-Rhône

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