«Elle a été frappée aux jambes et saisie par les cheveux» : Narges Mohammadi, lauréate prix Nobel de la paix 2023, a été arrêtée en Iran

La lauréate du prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, a été violemment interpellée par les forces de sécurité et de la police, lors d'une cérémonie en mémoire d'un avocat décédé.

Une arrestation d'une extrême violence. Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, a été arrêtée, lors d'une cérémonie commémorative. Le comité Nobel, ainsi que son mari et son avocate française ont annoncé son interpellation dans l'après-midi.

Elle aurait été arrêtée de manière violente, a indiqué le comité Nobel sur X : «La Fondation Narges Mohammadi a informé avoir reçu des informations crédibles selon lesquelles Narges Mohammadi a été violemment interpellée par les forces de sécurité et de police, il y a environ une heure, lors de la cérémonie du septième jour en mémoire de Khosrow Alikordi».

BREAKING NEWS: Narges Mohammadi Arrested at Memorial for Khosrow Alikordi



12 December 2025



According to verified reports, Narges Mohammadi was violently arrested earlier today by security forces during the seventh-day memorial ceremony for Khosrow Alikordi, a lawyer who was… pic.twitter.com/zQ8DtLxDKY — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) December 12, 2025

Pas moins de huit autres personnes auraient été arrêtées aux côtés de la lauréate, dont Sepideh Gholian, célèbre militante aussi, elles avaient déjà été emprisonnées ensemble par le passé.

Des problèmes de santé à répétition

L'Iranienne de 53 ans a largement été condamnée, mais aussi emprisonnée à de nombreuses reprises pour son «combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits de l'homme et de la liberté pour tous». Elle avait été mise en liberté provisoire en décembre 2024 pour des raisons de santé.

Selon un de ses frères, elle aurait eu de nombreuses complications médicales lors de ses derniers passages en prison : «ses poumons, son cœur, elle a subi plusieurs opérations». Hamid Mohammadi, a ensuite ajouté : «Je ne suis pas inquiet qu'elle ait été arrêtée. Elle l'a été à de multiples reprises, mais ce qui m'inquiète le plus c'est qu'ils mettent sous pression son état physique et psychologique».

Une militante féministe en Iran

Narges Mohammadi avait soutenu les nombreuses manifestations de 2022-2023 liées à la mort de Mahsa Amini, jeune Iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. Ils lui reprochaient de ne pas avoir respecté le code vestimentaire de la République islamique qui impose le port du voile en public.

La quinquagénaire était présente à une cérémonie commémorative de M. Alikordi. Un avocat de 45 qui avait défendu de nombreuses personnes arrêtées lors de la répression des manifestations de 2022. Son corps avait été retrouvé le 5 décembre dernier. De nombreux groupes de défense des droits humains avaient réclamé une enquête sur sa mort. L'ONG Iran Human Rights avait alors affirmé qu'il y avait «de très sérieux soupçons d'un meurtre d'État».

Lors de la cérémonie, de nombreuses personnes scandaient des slogans : «Vive l'Iran», «Nous luttons, nous mourons, nous n'acceptons aucune humiliation» ou encore «Mort au dictateur». Des images diffusées par des chaînes de télévision en langue persane ont montré Narges Mohammadi encourageant plusieurs personnes à scander ces slogans.