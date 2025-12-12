Île d’Oléron : un enseignant de maternelle visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs

Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête à l’encontre d’un instituteur exerçant dans une école maternelle sur l’île d’Oléron à la suite de plusieurs plaintes déposées à son encontre pour des faits de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs.

Les investigations ne font que débuter. Un enseignant de maternelle exerçant sur l’île d’Oléron, né en 1972 et sans antécédents judiciaires, est visé par une enquête ouverte pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, a indiqué le parquet de La Rochelle à l’AFP.

L’enquête a vu le jour à la suite de plusieurs plaintes déposées pour «viols (pénétrations digitales), agressions sexuelles aggravées sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité et violences aggravées», a précisé le procureur de la République Arnaud Laraize à l’agence de presse française, confirmant une information de Sud-Ouest.

Le mis en cause, qui exerce plus précisément à Dolus, a été placé en garde à vue mardi 9 décembre avant d’être remis en liberté. Il a en effet nié les faits qui lui sont reprochés.

Une mesure conservatoire mise en place

L’enquête, confiée à la brigade territoriale autonome (BTA) de la gendarmerie de Saint-Pierre-d’Oléron, se poursuit notamment avec l’exploitation du téléphone ainsi que du matériel informatique du quinquagénaire, a précisé le magistrat.

Contactée par l'AFP, l'académie de Poitiers souligne que l'enseignant était en poste depuis le 1er septembre 2025 dans cette école, où une cellule d'accompagnement a été mise en place pour «échanger avec les familles et appuyer l'équipe pédagogique».

«Suite aux accusations, une mesure conservatoire a été mise en place à partir du 24 novembre afin de protéger les enfants, l'équipe pédagogique et l'enseignant lui-même qui bénéficie pleinement de la présomption d'innocence et auquel la protection fonctionnelle a été accordée», a déclaré à l'AFP le rectorat, qui a ouvert une enquête administrative.