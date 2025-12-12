Japon : un séisme de magnitude 6,7 enregistré au nord du pays, l’alerte au tsunami émise puis levée

Ce vendredi 12 décembre, un séisme de magnitude 6,7 s’est produit au large du nord du Japon. Une alerte au tsunami a été émise, avant d’être levée, et des vagues de 20 centimètres avaient été enregistrées.

Plus de peur que de mal. Quelques jours après une secousse de niveau 7,5 ayant fait au moins 50 blessés, le nord du Japon a été touché, ce vendredi 12 décembre, par un séisme de magnitude 6,7, a annoncé l’agence météorologique nippone (JMA). Une raison pour laquelle une alerte au tsunami a été émise, avant d’être levée quelques heures plus tard.

La crainte de la JMA était que des vagues de tsunami puissent atteindre un mètre et frapper la côte du Pacifique au nord. Durant cette alerte, deux vagues de 20 centimètres avaient été enregistrées. La première concerne la ville d’Enrimo, sur l’île septentrionale de Hokkaudi. La deuxième est survenue trois minutes plus tard, soit à 12h38 heure japonaise (4h28 heure de Paris), dans le département d’Aomori.

©JMA

Outre ces deux vagues, l’agence météorologique nippone n’a noté aucun changement notable du niveau de l’eau. Concernant la secousse, celle-ci s’est produite au large de Kuji, dans le département d’Iwate, sur l’île principale de Honshu.

Lundi 8 décembre, l’alerte au tsunami avait été émise après qu’un séisme de magnitude 7,5 sur l’échelle de Richter a été enregistré au large de Misawa, sur la côte Pacifique du pays, à une profondeur de 53 kilomètres. Les secousses ont été ressenties notamment à Tokyo et à Sapporo.

La région est toujours traumatisée par le terrible séisme de magnitude 9,0 de 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18.500 morts ou disparus. Le pays présente l'une des plus fortes activités sismiques au monde. L'archipel de 125 millions d'habitants enregistre environ 1.500 tremblements de terre par an.