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La Roche-sur-Yon : un homme interpellé par le Raid et placé en garde à vue pour «menaces de mort»

L'homme a été interpellé ce vendredi matin. [Emmanuel DUNAND / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi 12 décembre au matin, un homme âgé d’une quarantaine d’années a été interpellé par le Raid à La Roche-sur-Yon, en Vendée, a appris CNEWS de source policière. Il a été placé en garde à vue pour «menaces de mort». 

Un individu a été interpellé par le Raid ce vendredi 12 décembre au matin à La Roche-sur-Yon, en Vendée, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information du quotidien régional d’Ouest-France.

Contacté par CNEWS, le parquet de La Roche-sur-Yon a appelé à la grande vigilance à ce stade, expliquant que l’homme a été placé en garde à vue pour «menaces de mort», et non pour «menaces de tuerie de masse» comme évoqué par nos confrères, nous a dit la procureure de la République Sarah Huet. 

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De son côté, le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, a souligné en pleine session au conseil départemental de Vendée qu’il s’agissait «d’un déséquilibré qui n’a rien à voir avec quelque aspect religieux que ce soit, donc pas de tuerie de masse». 

Concernant les faits, ceux-ci se sont déroulés dans un appartement situé proche du supermarché Leclerc. Selon nos confrères d’Ici Vendée et Ouest-France, un véritable arsenal, mêlant armes et bombonnes de gaz, aurait été découvert à son domicile. Néanmoins, «certaines» armes sont déclarées. 

VendéeFaits diversraidPolice

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