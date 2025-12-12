Loire-Atlantique : un jeune homme de 21 ans jugé pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux ce vendredi

Un jeune homme de 21 ans, né en Azerbaïdjan, doit comparaître ce vendredi 12 décembre devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Il doit être jugé pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

Il clame son innocence face à des faits graves partagés en ligne. Interpellé il y a deux semaines, un jeune homme de 21 ans, actuellement en détention, doit être jugé ce vendredi 12 décembre devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

Né en Azerbaïdjan et arrivé en France avec ses parents en 2019 selon nos confrères d’Actu.fr, il doit être jugé pour des faits qualifiés d’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme avait fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal vendredi 28 novembre dernier. Selon nos confrères, il est accusé d’avoir republié, depuis des réseaux sociaux, «des publications déjà existantes qui constitueraient l’apologie du terrorisme».

Le mis en cause est inconnu de la justice. Son casier judiciaire ne porte aucune mention. Devant le tribunal, il a redit son innocence expliquant qu’il n’a «jamais fait quelque chose d’illégal» et a demandé un délai pour préparer sa défense.

Si son avocat, Me Laurice Douvisi-Morris, a décrit une «personnalité rassurante» et «quelqu’un de curieux», la procureure a, de son côté, estimé que les faits reprochés au jeune homme «pouvaient être inquiétants». De ce fait, elle avait requis son placement en détention provisoire jusqu’à son jugement du jour.