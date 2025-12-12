«Un quatrième roi mage» : un criminel se fait passer pour un personnage d'une crèche pour échapper à la police

Activement recherché par les autorités, un homme de 38 ans a tenté d'échapper à la police en se faisant passer pour un... «quatrième roi mage» dans une crèche grandeur nature, en Italie. Une présence qui n'est pas passée inaperçue.

Un «caméléon» qui ne s'est pas vraiment fondu dans le décor. Dans le sud de l'Italie, un homme âgé de 38 ans a essayé de fuir la police italienne en tentant de se cacher dans une crèche. Il avait choisi d'imiter la posture des personnages grandeur nature et figés qui accompagnaient la scène de la naissance du Christ dans la ville de Gatalone (Pouilles).

Il a été aperçu par le maire de la ville, lui-même, qui a remarqué l'intrus se faisant passer pour un «quatrième roi mage», alors qu'il passait devant la Piazza Santissimo Crocifisso. La scène se prêtant à une photo cocasse.

Une fuite de courte durée

Le fugitif s'était éclipsé après avoir aperçu plusieurs policiers dans le quartier. L'homme était recherché depuis la mi-novembre pour de nombreux faits, notamment de rébellion et d'agression.

Décrit comme désorienté, l'homme aurait refusé de quitter la crèche, lorsque le maire l'aurait interpellé. La police a donc dû intervenir avant de l'identifier comme criminel recherché, puisqu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. La police l'a ensuite transféré à la prison de Lecce où il est actuellement enfermé pour purger sa peine.