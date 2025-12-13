Incendie d'un collège à Dijon : ce que l'on sait du sinistre, alors que la piste criminelle est privilégiée

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre, un collège de la ville de Dijon a été touché par un incendie. La piste criminelle est privilégiée et une enquête a été ouverte.

Le collège Champollion de Dijon (Côte-d'Or) a été touché par un incendie dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre. Le parquet de la ville a indiqué que la piste criminelle est privilégiée. Une enquête pour «dégradations volontaires par incendie» a été ouverte.

Dans le quartier populaire des Grésilles, l'incendie se serait déclenché vers 1h du matin, d'après le procureur Olivier Caracotch. La piste criminelle est «très vraisemblable» au vu des «plusieurs départs de feu concomitants». Selon une source policière, des produits inflammables ont été retrouvés sur place.

Un possible lien avec le narcotrafic

Le préfet de Côte-d'Or, Paul Mourier, a de son côté fait part de sa «conviction très claire» d'un «lien entre le narcotrafic qui gangrène ce quartier et cet incendie», évoquant des «représailles par rapport à l'action de l'État» qui lutte contre le trafic de drogue.

«Il appartient à la justice de le déterminer», a-t-il précisé. Une enquête pour «dégradations volontaires par incendie» a été ouverte par le parquet de Dijon. «Je condamne fermement cet acte inqualifiable et souhaite que les auteurs soient sanctionnés lourdement», a écrit sur X le président du conseil départemental François Sauvadet.

La nuit dernière, le collège Champollion situé dans le quartier des Grésilles à Dijon a été touché par un incendie d’origine criminelle.



Je condamne fermement cet acte inqualifiable et souhaite que les auteurs soient sanctionnés lourdement. — François Sauvadet (@Sauvadet) December 13, 2025

L'établissement, qui accueille près de 500 élèves, sera fermé pour «plusieurs mois» de travaux, a par ailleurs indiqué François Sauvadet lors d'une conférence de presse.

En mars 2025, une médiathèque avait été touchée par un incendie criminel dans le même quartier.