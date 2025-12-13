Loire-Atlantique : une marche contre les violences faites aux femmes organisée ce samedi près de Nantes

Ce samedi 13 décembre, une marche contre les violences faites aux femmes est organisée à Rezé, près de Nantes, en Loire-Atlantique. Le rassemblement est prévu à 10h30 sur l’esplanade Rosa-Parks.

Face à une situation actuelle «alarmante» dans l’Hexagone, les habitants veulent réagir. A l’heure où 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, les habitants de la ville de Rezé, près de Nantes, en Loire-Atlantique, veulent apporter leur soutien aux victimes ce samedi 13 décembre.

Ainsi, et à l’initiative de la ville, une marche contre les violences faites aux femmes est organisée ce jour. Rezé a donc donné rendez-vous à ses habitants à 10h20 sur l’esplanade Rosa-Parks. D’après nos confrères d’Ouest-France, les participants devront parcourir 2 km à pied pour arriver jusqu’à la Barakason, aux alentours de 12h.

Sur place, un spectacle de slam sera proposé par l’association Slam Poetry. De plus, des échanges avec les participants sont prévus, notamment en présence de l’association Eva. Enfin, dans l’après-midi, un atelier d’autodéfense sera proposé, sur inscription, par l’association Riposte.

26 féminicides en octobre et novembre

Cette marche a lieu deux jours après que la Fondation des femmes a appelé, jeudi 11 décembre, à la création d’un observatoire national des féminicides.

«L’année 2025 s’annonce tout aussi meurtrière [que 2024, ndlr] : les mois d’octobre et novembre ont compté 26 féminicides en deux mois, soit un tous les deux jours», ont souligné l’Union nationale des familles de féminicides (UNEF) et la Fondation des femmes dans un communiqué.

Le département de Loire-Atlantique a été endeuillé il y a environ deux semaines par un féminicide. En effet, mardi 25 novembre au soir, une femme née en 1976 a été tuée de plusieurs coups de couteau à Saint-Colomban par son ex-conjoint. Ce dernier, déjà condamné pour les menaces de mort envers la victime, s’est ensuite donné la mort.