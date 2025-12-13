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Loris Giuliano : qui est cet influenceur auteur d'un feu d'artifice géant au Trocadéro ?

L'influenceur a organisé un feu d'artifice sauvage. [©Loris_Giuliano/X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce vendredi 12 décembre, l'influenceur Loris Giuliano a lancé un feu d'artifice sauvage depuis la place du Trocadéro. Le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête. 

Une annonce en grande pompe. L'influenceur aux 2 millions d'abonnés, Loris Giuliano, a mis les petits plats dans les grands pour annoncer la sortie de sa nouvelle vidéo «Napoli». En effet, le Montpellierain de 31 ans a organisé un feu d'artifice géant sur la place du Trocadéro, à Paris, ce vendredi 12 décembre. 

Loris Giuliano a donc réalisé une vidéo, dans le même format qu'un documentaire, intitulée «Napoli». Dans celle-ci, il est revenu sur les nombreux micro-trottoirs qu'il a pu réaliser à travers la France puis dans le monde. Il a également pris le temps de revenir sur la vie napolitaine et il a également partagé des moments dans le club de foot de sa ville. 

Une multi-casquette sur tous les écrans

Connu pour ses micro-trottoirs, il a aussi été animateur radio à NRJ ou encore à Mouv'. Désormais aux commandes de sa propre émission pour Canal+, «Au boulot» ou encore «En balade», sa popularité a augmenté notamment auprès des jeunes. 

Suivi par près de deux millions de personnes sur YouTube, il cumule des millions de vues sur ses micro-trottoirs. Abordant tous les types de sujets, de l'argent aux relations, ses fans ont adoré ce format, ouvert, inclusif et ouvert au débat. 

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Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour «mise en danger d'autrui». En effet, le spectacle pyrotechnique ne disposait d'aucune autorisation, étant pourtant installé sur l'un des sites les plus touristiques de la capitale. Il pourrait écoper d'une amende allant de 1.500€ à 15.000€ et d'un an de prison. Le parquet a aussi retenu le «port ou transport, sans motif légitime, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier». 

Trocadérofeu d'artificeEnquête

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