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Allemagne : un jeune homme poignarde une mère et ses quatre enfants, le pays sous le choc

Le suspect a été appréhendé après fui une journée durant. [Odd ANDERSEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En Allemagne, ce samedi, un homme d'une vingtaine d'années a poignardé une famille dans leur appartement. La mère et ses quatre enfants sont placés sous protection policière ont annoncé plusieurs médias allemands, dont le journal local Westfälische Anzeiger.

Une famille traumatisée. Ce samedi 13 décembre, une famille a été agressée et poignardée par un homme âgé d'une vingtaine d'années, à leur domicile de Bergkamen, proche de Dortmund, en Allemagne, en tout début de journée. L'aîné de la fratrie, âgé de 8 ans, aurait subi «15 à 20 coupures et coups de couteau sur tout le corps et à la tête», a annoncé le porte-parole du parquet de Dortmund. 

 

Le suspect a été appréhendé à son domicile, ce samedi soir. Après avoir fui toute l'après-midi, il a été retrouvé, caché dans la cave. Les motivations de l'homme n'étaient toujours pas connues ce dimanche. Le suspect serait une connaissance de la mère de famille.  

le suspect présenté à la justice dès ce dimanche

Aux alentours de 5h30 du matin, une forte détonation avait retenti dans un complexe résidentiel de la ville de Bergkamen. Un large dispositif avait alors été mis en place aux alentours du domicile de la famille. Selon plusieurs voisins, la jeune femme vivait seule avec ses enfants dans son appartement. 

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Les cinq victimes ont été hospitalisées, désormais dans un état stable. L'aîné et la mère de famille étaient entrés à l'hôpital dans un état critique. Elles sont actuellement sous protection policière, malgré l'arrestation du suspect quelques heures après les faits. L'homme de 20 ans sera présenté, ce dimanche, devant un juge d'instruction. 

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