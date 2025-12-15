Affaire Frédéric Péchier : accusé d'avoir empoisonné 30 patients, l'ex-anesthésiste fixé sur son sort jeudi à partir de 9h

Jugé pour trente empoisonnements contre ses patients, dont douze mortels, l’ancien anesthésiste Frédéric Péchier, sera fixé sur son sort jeudi 18 décembre à partir de 9h devant la cour d'assises du Doubs.

«Le docteur de la mort». Frédéric Péchier, un ancien anesthésiste accusé d’avoir empoisonné 30 de ses patients et entraîné la mort de 12 d’entre eux doit être fixé sur son sort ce jeudi 18 décembre à partir de 9h.

Lors de ses réquisitions, l’avocate générale Christine de Curraize a déclaré : «Parce que les crimes reprochés à Frédéric Péchier sont hautement pervers, parce qu'il a agi sournoisement et par le biais de la médecine pour duper tout le monde, parce que Frédéric Péchier a commis l'irréparable, tuant de sang-froid 12 personnes, et manqué de tuer 18 personnes, (...) nous requérons la peine maximale».

Elle a par ailleurs demandé une période de sûreté de vingt-deux ans - soit le maximum prévu par le Code pénal pour ces faits - ainsi qu'une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin envers celui qu'elle a qualifié de «tueur en série».

Frédéric Péchier est «l'inventeur du crime à double lame : la mort physique du patient et l'atteinte psychique lente et insidieuse de ses confrères, jusqu'à les conduire à la disgrâce», a asséné la magistrate.

Frédéric Péchier clame son innocence

«Non, je ne suis pas un empoisonneur et le serment que j'ai passé en 1999, je l'ai toujours respecté et c'est le serment d’Hippocrate.» Le médecin de 53 ans, qui n'a cessé de clamer son innocence, est accusé d'avoir empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon.

Frédéric Péchier est «le seul dénominateur commun des 30 empoisonnements», «le seul à pouvoir les avoir commis», a martelé Christine de Curraize plus tôt dans l'après-midi, plantant ses yeux dans ceux de l'accusé.

Selon elle, si Frédéric Péchier n'a pas avoué, c'est qu'il est «complètement verrouillé par sa famille» car ses proches ont dit qu'ils le «renieraient, lui cracheraient dessus, le priveraient de ses enfants» s'il était coupable, avertissant que «leur amour n'est pas inconditionnel».

Son avocat, Randall Schwerdorffer, a tenté d'instiller le doute dans l'esprit des jurés. «Je vous demande d'acquitter purement et simplement Frédéric Péchier», a-t-il dit à l'issue d'environ cinq heures de plaidoirie. «Jamais on ne cherchera ailleurs», a-t-il fustigé. «Toute la communauté médicale» s'est liguée contre lui, dès lors son sort était «scellé», selon lui.

Selon l'accusation, le praticien a pollué des poches de perfusion avec du potassium, des anesthésiques locaux, de l'adrénaline ou encore de l'héparine, pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients pris en charge par des confrères.

Son objectif : «atteindre psychologiquement» des soignants avec lesquels il était en conflit et «nourrir sa soif de puissance».

Depuis l'ouverture du procès, où il comparaît libre, il a admis qu'un empoisonneur avait bien sévi dans l'une des deux cliniques privées où il a travaillé, mais a constamment répété qu'il n'était pas cet empoisonneur.