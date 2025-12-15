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En directExplosion d'un immeuble dans l'Ain : au moins six victimes recensées dont deux enfants

[Alex MARTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une explosion s'est produite ce lundi 15 décembre dans un immeuble d'habitation situé à Trévoux, dans l'Ain. Au moins six victimes ont été recensées, dont deux enfants décédés, selon la préfecture. Suivez notre direct.
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«Une terrible explosion», affirme la député de l'Ain
45 gendarmes mobilisés et 36 engins sur les lieux

Près d'une cinquantaine de pompiers, 36 engins et des secours médicalisés sont sur les lieux. Les personnes évacuées sont accueillies dans un gymnase à côté et une cellule d’urgence médico-psychologique a été activée, peut-on aussi lire.

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«Je suis avec attention l’évolution de la situation», déclare Laurent Nuñez
Déclaration
«Le risque n'est pas encore écarté», indique la préfecture

"Le risque n'est pas encore écarté", a-t-elle précisé. La préfète a également activé le centre opérationnel départemental ainsi que le plan Nombreuses Victimes (NOVI). Le maire a déclenché son plan communal de sauvegarde.

Des "dégradations" dans deux établissements scolaires

Deux établissements scolaires situés à proximité "ont subi des dégradations matérielles (bris de vitres) mais les responsables d’établissements ne signalent pas de blessés", ajoute la préfecture.

Alerte
Des opérations de secours sont toujours en cours

"Les opérations de secours sont toujours en cours. Il est demandé à la population d’éviter le secteur", indique le communiqué de la préfecture.

Six victimes dont deux enfants dans une explosion d'un immeuble

Une explosion au rez-de-chaussée d'un immeuble a fait "six victimes dont deux enfants décédés", ce lundi 15 décembre vers 17h30 à Trévoux (Ain).

Faits diversAin

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