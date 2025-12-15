J’apporte tout mon soutien aux victimes de la terrible explosion survenue à Trévoux dans l’Ain.



Mes pensées vont aux deux enfants qui ont perdu la vie, aux blessés, à leurs familles et à tous les habitants. Merci aux secours mobilisés pour leur courage et leur dévouement.

— Olga Givernet (@OlgaGivernet) December 15, 2025