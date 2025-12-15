Au nom au Rassemblement National, j’adresse toute notre solidarité aux familles des victimes de la tragique explosion d’un immeuble dans l’Ain.
Entier soutien aux secours qui luttent pour sauver des vies.
— Jordan Bardella (@J_Bardella) December 15, 2025
J’apporte tout mon soutien aux victimes de la terrible explosion survenue à Trévoux dans l’Ain.
Mes pensées vont aux deux enfants qui ont perdu la vie, aux blessés, à leurs familles et à tous les habitants. Merci aux secours mobilisés pour leur courage et leur dévouement.
— Olga Givernet (@OlgaGivernet) December 15, 2025
Près d'une cinquantaine de pompiers, 36 engins et des secours médicalisés sont sur les lieux. Les personnes évacuées sont accueillies dans un gymnase à côté et une cellule d’urgence médico-psychologique a été activée, peut-on aussi lire.
Je suis avec attention l’évolution de la situation à #Trevoux dans l’Ain, et j’adresse mes condoléances sincères aux familles des jeunes victimes. Je pense également aux blessés.
J’apporte tout mon soutien aux secours et forces de sécurité déployés sur place. https://t.co/EQJO9fcGmD
— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 15, 2025
"Le risque n'est pas encore écarté", a-t-elle précisé. La préfète a également activé le centre opérationnel départemental ainsi que le plan Nombreuses Victimes (NOVI). Le maire a déclenché son plan communal de sauvegarde.
Deux établissements scolaires situés à proximité "ont subi des dégradations matérielles (bris de vitres) mais les responsables d’établissements ne signalent pas de blessés", ajoute la préfecture.
"Les opérations de secours sont toujours en cours. Il est demandé à la population d’éviter le secteur", indique le communiqué de la préfecture.
Communiqué de presse de la préfète de l'Ain sur les opérations de secours en cours à Trévoux. pic.twitter.com/jiftBspuEz
— Préfète de l'Ain (@Prefet01) December 15, 2025
Une explosion au rez-de-chaussée d'un immeuble a fait "six victimes dont deux enfants décédés", ce lundi 15 décembre vers 17h30 à Trévoux (Ain).