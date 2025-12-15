Grasse : un colis suspect mène au démantèlement d'un trafic d'armes, 4 personnes interpellées

Une opération menée par la gendarmerie de Grasse (Alpes-Maritimes) a permis de démanteler un réseau de trafic d’armes. Quatre personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire.

Un colis suspect qui mène à un réseau. Quatre personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic d'armes par la gendarmerie de Grasse (Alpes-Maritimes).

L'enquête a démarré en septembre dernier lorsqu'un colis suspect à destination d'une habitante de la commune paisible de Peymeinade est intercepté. A l'intérieur du colis, les forces de l'ordre découvrent un chargeur 30 coups destiné à une arme de guerre.

«C'est interdit d'en posséder sans avoir d'autorisation préfectorale. Donc ça nous a orienté sur des investigations pour trafic d'armes», a expliqué à CNEWS Mathieu Jarnigon, commandant de la compagnie de gendarmerie de Grasse.

Les forces de l'ordre ont pu remonter rapidement à l'expéditeur et au couple destinataire. Un quatrième individu détenant une licence de tir est également mis en cause. Lors de l'interpellation du couple à leur domicile, les gendarmes ont découvert un fusil d'épaule à l'apparence d'une arme de guerre et un chargeur muni de 30 cartouches.

Les quatre suspects ont été interpellés et placés en détention provisoire.