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Puy-de-Dôme : un homme tué à l’arme blanche à son domicile, ses parents placés en garde à vue

Les circonstances exactes des faits ne sont pour l’heure pas établies et une enquête a été ouverte par le parquet. [CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le corps sans vie d’un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé à son domicile ce dimanche 14 décembre en milieu de soirée à Gerzat (Puy-de-Dôme), a appris CNEWS ce lundi auprès du parquet de Clermont-Ferrand. Les parents de la victime ont été placés en garde à vue. 

Un drame. A Gerzat (Puy-de-Dôme), un homme d’une trentaine d’années a été découvert sans vie à son domicile ce dimanche 14 décembre vers 20h, a indiqué ce lundi le parquet de Clermont-Ferrand à CNEWS, confirmant une information de La Montagne.

Les faits sont en réalité de «nature criminelle» puisque la victime a été tuée à l’aide d’une «arme blanche tranchante», nous a expliqué Eric Serfass, procureur de la République de Clermont-Ferrand. 

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Les circonstances exactes des faits ne sont pour l’heure pas établies et une enquête a été ouverte par le parquet, confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT). Dans le cadre de celle-ci, «deux personnes sont actuellement en garde à vue», nous a dit le magistrat. 

Selon nos confrères, les gardés à vue ne sont autres que les parents de la victime. Les investigations sont en cours. 

Puy-de-DomeMeurtreGarde à vuePoliceClermont-FerrandFaits diversJustice

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