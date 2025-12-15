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Un pédophile avait abusé d’un enfant de 9 ans avant de le tuer, il est abattu après sa sortie de prison

Le détenu était placé sous un régime carcéral semi-ouvert, ce qui signifiait qu’il ne devait retourner en prison que la nuit. [Capture d'écran / X /@peru21noticias]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un Brésilien, condamné à une peine de 42 ans pour le viol et le meurtre d'un enfant de 9 ans, a été tué le 10 décembre dernier, quelques heures seulement après être sorti de prison. 

Un guet-apens. Alors qu'il était incarcéré depuis 17 ans pour le viol et le meurtre d'un enfant de 9 ans, un ancien maçon a été abattu au Brésil le 10 décembre dernier, quelques heures seulement après sa sortie de prison. Il purgeait une peine de 42 ans. 

Une opération de police visant à identifier et à arrêter les tueurs est en cours. 

régime carcéral semi-ouvert

Selon le média britannique Metro, des images de vidéosurveillance montrent la scène, survenue à la sortie d'un hôtel, dans la ville brésilienne de Sinop. Deux hommes armés se sont approchés du détenu, alors qu'il quittait l'établissement. On y voit ce dernier mettre les mains derrière la tête, escorté loin de l'entrée, pendant qu'un complice retient les clients de l'hôtel. 

Il est abattu quelques instants plus tard, avant que les agresseurs ne prennent la fuite. 

Le détenu venait tout juste d'être placé sous un régime carcéral semi-ouvert, ce qui signifiait qu’il ne devait retourner en prison que la nuit.

«Justice a été rendue»

Pour rappel des faits, le défunt était accusé d'avoir tué le petit Bruno Aparecido dos Santos, en 2005. Il avait attiré l'enfant sur un chantier, avant de l'agresser sexuellement, de le tuer et d’enterrer son corps à proximité. Ce drame avait ému toute la ville brésilienne. 

Après avoir appris la mort du tueur de son fils, la mère du petit Bruno a confié son soulagement. «Je ne suis pas heureuse pour mon fils, mon fils est mort et il n’y a pas de retour possible, mais je suis heureuse que cet homme ne tue plus personne, qu’aucun enfant ne soit tué par lui», a-t-elle déclaré à la télévision locale, selon le média britannique. 

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«Justice a été rendue, mais pour moi, cela a pris trop de temps», poursuit-elle. 

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