Attaque de la parade de la victoire de Liverpool en Premier League : l'homme qui avait foncé dans la foule condamné à 21 ans de prison

Après quatre semaines de procès, Paul Doyle, poursuivi pour 31 chefs d’accusation après avoir foncé dans la foule avec son véhicule à Liverpool en mai dernier, a été condamné ce mardi 16 décembre à vingt-et-un ans et six mois de prison.

Il est désormais fixé sur son sort. Paul Doyle, l'automobiliste britannique qui avait blessé plus de 100 personnes en fonçant dans la foule de supporters lors de la parade de victoire du club de football Liverpool FC en mai, a été condamné mardi à vingt-et-un ans et six mois de prison.



«Vous avez perdu votre sang-froid dans un accès de rage, déterminé à vous frayer un chemin à travers la foule, quelles qu'en soient les conséquences» et «utilisé votre véhicule comme une arme extrêmement dangereuse», a déclaré le juge de la cour criminelle de Liverpool.

Âgé de 54 ans, Doyle avait initialement nié les 31 infractions commises, dont 17 chefs d’accusation pour tentative de coups et blessures graves et neuf pour coups et blessures graves avec intention. Le 26 novembre, il avait finalement changé son plaidoyer et a reconnu sa culpabilité.

Plus de 50 personnes hospitalisées

Pour rappel, le 26 mai 2025, ce père de trois enfants avait délibérément foncé avec sa Ford Galaxy sur des supporters de football, après avoir suivi de près une ambulance sur une route bondée fermée aux véhicules non urgents.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux avaient montré des personnes projetées en l’air alors que la voiture de Doyle accélérait rapidement et de manière erratique dans la foule. Quelques instants avant la collision, certains spectateurs avaient tenté de le faire sortir du véhicule. Au total, plus de 50 personnes ont été hospitalisées.

If Paul Doyle supposedly tailgated an ambulance in order to find himself amongst the crowds on a closed street in Liverpool then what was the car in front of him doing?



Where was the ambulance going? pic.twitter.com/B7GUl5KmNy — CharlotteEmmaUK 💫 (@CharlotteEmmaUK) June 3, 2025

Paul Doyle plea guilty,the 54-year-old former Royal Marine,charged

For driving his Ford into a crowd during Liverpool FC's Premier League on May 26, 2025.



130 people were injured.



A two-day sentencing hearing is scheduled for December 15 and 16, 2025. pic.twitter.com/40X8ja1G2U — TruthTitanX (@truthTitanX) December 8, 2025

«Un acte de violence calculé»

Le commissaire John Fitzgerald, de la police du Merseyside, avait déclaré aux médias britanniques que c’était uniquement grâce à «un coup de chance» que personne n’avait été tué par les «actes imprudents» de Paul Doyle. «Il est difficile d’oublier les scènes choquantes de cette journée. Ce qui aurait dû être un jour de fête pour la ville s’est transformé en une expérience pénible et effrayante», avait-il ajouté.

Pour expliquer son geste, l’accusé avait affirmé avoir paniqué et craint pour sa vie après que certains membres de la foule avaient tenté d’arrêter son véhicule de deux tonnes alors qu’il heurtait des fans.