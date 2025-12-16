Corruption de mineur : le militant écologiste marseillais Hassen Hammou condamné à 15 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement ce mardi 16 décembre à l’encontre du militant marseillais des Ecologistes Hassen Hammou, jugé pour corruption de mineur, le condamnant à 15 mois de prison avec sursis.

Quasiment un mois après son procès, Hassen Hammou, 37 ans, a connu sa peine ce mardi. Poursuivie de corruption de mineur, cette figure marseillaise des Ecologistes a été condamnée ce jour à 15 mois de prison assorti d'un sursis simple, d'une inscription au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais) et d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs pour une durée de trois ans.

La peine prononcée à son encontre ce jour est inférieure à celle requise par le procureur de la République le 13 novembre dernier, qui avait demandé à l’encontre de ce membre politique exécutif chez EELV (devenu les Ecologistes) la peine de dix-huit mois de prison avec sursis pour les faits qui lui sont reprochés. Ce jour-là, l’audience s’était déroulée à huis clos à la demande de l’avocat de la victime présumée. Cette dernière est âgée de 16 ans.

Les faits remontent au mois de juin 2024. Selon Mabouyo Diouf, président de l’Association famille enfance partage solidarité, Hassen Hammou aurait «clairement sollicité des rapports sexuels avec deux mineurs via le site Coco», un forum qui était déjà «gravement mis en cause» dans la pédopornographie.

La victime, âgée de 14 ans au moment des faits, a accusé l’écologiste d’avoir envoyé dans des messages une prestation tarifée pour «sa sollicitation de relations sexuelles». De ce fait, Hassen Hammou est poursuivi pour «incitation d'un mineur par un majeur, utilisant un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle».

Une procédure disciplinaire mise en place

Lors de l’audience du 13 novembre, les avocats de l'écologiste avaient plaidé la relaxe. «Il réaffirme son innocence et il appartient maintenant au tribunal de rendre son délibéré en toute indépendance», ont-ils dit à l’AFP.

Outre la peine de dix-huit mois de prison avec sursis, le parquet avait également requis à l'encontre d'Hassen Hammou une interdiction temporaire d'exercer toute profession en contact avec des mineurs.

C'est cette même affaire qui l'avait contraint à se mettre en retrait à la mi-octobre après avoir été choisi pour reconduire les écologistes au sein d'une coalition de gauche lors des municipales de mars 2026.

Au lendemain des réquisitions du parquet, son parti avait dévoilé dans un communiqué une procédure disciplinaire, précisant que le militant ne pourrait «en aucun cas» être sur une liste électorale pour les municipales de mars prochain.