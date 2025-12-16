«Elle avait rejoint Daesh en 2014» : qui est Carole S., la Française de 30 ans condamnée à 10 ans de réclusion pour terrorisme ?

A l'issue de trois jours de procès devant la cour d’assises de Paris, Carole S., une Française de 30 ans ayant rejoint Daesh en 2014 avant d’être maintenue plus de quatre ans en captivité dans les camps, a été condamnée à 10 ans de réclusion pour terrorisme.

Quelques jours après la condamnation de Lucie C. à 8 ans de prison pour son engagement auprès de Daesh, c’est un autre dossier similaire sur lequel s'était penchée la cour d’assises spéciale de Paris dès mardi 16 décembre. Il s’agit du cas Carole S., une Française de 30 ans ayant rejoint les jihadistes en Syrie en 2014.

Cette jeune femme était poursuivie pour «terrorisme» ainsi que pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes». Le dossier est d’autant plus «spécial» puisqu’il comporte également un volet financier portant sur des détournements de fonds d’associations.

Au terme de trois jours de procès, Carole S. a été condamnée ce jeudi 18 décembre à 10 ans de réclusion pour les faits qui lui étaient reprochés. Sa peine est assortie d'une obligation de suivi socio-judiciaire de cinq ans ainsi qu'une injonction de soins.

Pour comprendre cette affaire, il faut d’abord se pencher sur le profil de l’accusée. Carole S. est née en 1995, à Argenteuil, en région parisienne. Sa mère est une catholique non-pratiquante. L’accusée a connu une adolescence difficile marquée par un viol collectif. Elle a fini par quitter, en 2014, le département des Yvelines, à destination de la Turquie. Accompagnée de son frère aîné, Carole S. est parvenue à rejoindre Daesh, en Syrie.

Sur place, le frère de l’accusée a rejoint la police islamique du groupe terroriste. Quant à Carole S., cette dernière a épousé un homme décrit comme un «jihadiste sanguinaire» qui a finalement été nommé cadre d’un service de renseignement de Daesh, selon l’AFP.

Rapatriée en France en juillet 2022 après deux incarcérations dans les camps

Au cours de sa relation avec le terroriste, Carole S. a eu des enfants nés sur zone. Trois ans plus tard, soit en 2017, la trentenaire a décidé de fuir le long de l’Euphrate avant d’être arrêtée par les forces, en compagnie de ses enfants et d’autres femmes de jihadistes connues.

Depuis, et durant plus de quatre ans, l’accusée est passée par plusieurs camp de déplacés et de jihadistes présumés du Nord-Est de la Syrie, dont Al-Hol et Roj, avant d’être rapatriée en France en juillet 2022 avec d’autres jihadistes connues, dont la Bretonne Emilie König, soupçonnée d’avoir agi comme recruteuse pour Daesh. Le 16 septembre 2025, des juges d'instruction antiterroristes parisiens avaient ordonné le renvoi aux assises spéciales de cette femme de 40 ans présentée par le Parquet national antiterroriste (PNAT) dans son réquisitoire définitif comme une «véritable égérie» du groupe jihadiste. Emilie König a passé dix ans en Syrie, dont cinq comme détenue.

En captivité, Carole S. a été incarcérée à deux reprises, comme le rappelle l'AFP. Il lui a d’abord été reproché d’avoir tenté d’introduire des composants d’engins explosifs dans le camp d’Al-Hol. Elle a alors passé 8 mois en prison.

Sa 2e incarcération a eu lieu lorsqu’elle a rejoint le camp de Roj. Le motif ? La possession d’un téléphone.