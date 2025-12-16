Explosion dans un immeuble d’habitation dans l’Ain : le parquet de Bourg-en-Bresse ouvre une enquête

Le parquet de Bourg-en-Bresse a annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête à la suite de l’explosion mortelle dans un immeuble d’habitation de Trévoux, dans l’Ain, ce lundi 15 décembre et ayant coûté la vie à deux enfants de la même fratrie.

La justice se saisit de l’affaire. Dans un communiqué dévoilé ce mardi 16 décembre, le parquet de Bourg-en-Bresse a annoncé l’ouverture d’une enquête «aux fins de recherche des causes de la mort» à la suite de l’explosion survenue dans un immeuble d’habitation de Trévoux, dans l’Ain, ce lundi 15 décembre.

Cette explosion s’est produite vers 17h30 au rez-de-chaussée d’un bâtiment de quatre étages. Le sinistre a fait deux morts. Les victimes sont deux enfants de la même fratrie. Quatre autres personnes ont été «légèrement blessées ou choquées», a indiqué le ministère public, expliquant que ces dernières «ont été identifiées et prises en charge médicalement».

«A ce stade, les circonstances et causes exactes de l’explosion ne sont pas encore déterminées avec certitude», a ajouté la procureure de la République de Bourg-en-Bresse, Karine Malara, dans son communiqué.

Des investigations menées ce mardi

Concernant l’enquête, celle-ci a été confiée à la brigade de recherches de Trévoux qui a mené les premières investigations. «La section de recherches de Lyon est désormais saisie de l’enquête. Des investigations de police technique et scientifique confiées à l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN) vont être menées dès aujourd’hui», a également noté la magistrate.

Le parquet de Bourg-en-Bresse a également requis l'association AVEMA 01 (aide aux victimes) pour «proposer un accompagnement psychologique, juridique ou social aux familles des victimes».

De son côté, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez devait se rendre sur les lieux ce mardi matin, avant de rejoindre le président de la République Emmanuel Macron à Marseille pour une visite dédiée à la lutte contre le narcotrafic.

«Le ministre a suivi l’évolution de la situation toute la soirée et a décidé de s’y rendre en soutien aux habitants, aux élus et aux équipes de secours mobilisées sur place», a indiqué le ministère de l’Intérieur ce mardi matin.