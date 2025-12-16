Grenoble : un homme de 24 ans gravement blessé par balles sur un point de deal

Un jeune homme de 24 ans a été visé par des tirs d’arme à feu ce lundi 15 décembre au soir à proximité d’un point de deal à Grenoble. L’auteur présumé des faits a pris la fuite à trottinette. Il est actuellement recherché.

Une affaire liée au trafic de stupéfiants ? Ce lundi 15 décembre, un jeune homme de 24 ans a été blessé par balles à Grenoble, en Isère, a appris CNEWS de sources concordantes.

Les faits ont eu lieu aux alentours de 22h40 sur un point de deal du quartier Saint-Bruno. Le jeune homme a été touché par plusieurs impacts, notamment un au niveau de la tête.

L’auteur présumé des tirs a pris la fuite à trottinette après les faits. Il est actuellement recherché. Quant à la victime, cette dernière a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé.

Une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver le mis en cause.