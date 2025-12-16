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Grenoble : un homme de 24 ans gravement blessé par balles sur un point de deal

Une enquête est en cours pour identifier le suspect. [ DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un jeune homme de 24 ans a été visé par des tirs d’arme à feu ce lundi 15 décembre au soir à proximité d’un point de deal à Grenoble. L’auteur présumé des faits a pris la fuite à trottinette. Il est actuellement recherché.

Une affaire liée au trafic de stupéfiants ? Ce lundi 15 décembre, un jeune homme de 24 ans a été blessé par balles à Grenoble, en Isère, a appris CNEWS de sources concordantes. 

Les faits ont eu lieu aux alentours de 22h40 sur un point de deal du quartier Saint-Bruno. Le jeune homme a été touché par plusieurs impacts, notamment un au niveau de la tête. 

Sur le même sujet Isère : un jeune homme de 22 ans tué par balles à Echirolles, une enquête ouverte Lire

L’auteur présumé des tirs a pris la fuite à trottinette après les faits. Il est actuellement recherché. Quant à la victime, cette dernière a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé. 

Une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver le mis en cause.  

GrenobleFaits diversIsèrestupéfiantsPolice

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