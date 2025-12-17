Cyberattaque contre le ministère de l'Intérieur : le suspect de 22 ans placé en détention provisoire

Le jeune homme d'une vingtaine d'années interpellé mercredi a été placé en détention provisoire ce samedi pour son rôle présumé dans la cyberattaque massive qui a touché le ministère de l'Intérieur pendant plusieurs jours.

Un suspect déjà connu de la justice. Un jeune homme né en 2003 a été arrêté mercredi 17 décembre, avant d'être placé en détention provisoire ce samedi 20 décembre pour son rôle présumé dans la cyberattaque à Beauvau, selon une source judiciaire.

Il est soupçonné d'«atteinte à un système de traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat en bande organisée au préjudice du ministère de l'Intérieur». Le suspect est «déjà connu de la justice pour des faits similaires en 2025», a précisé la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau dans un communiqué.

«Quelques dizaines de fiches confidentielles extraites»

La semaine dernière, la place Beauvau avait annoncé avoir découvert «l'existence d'activités suspectes visant des serveurs de messagerie» comme le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR).

«Quelques dizaines de fiches confidentielles» ont été «extraites» lors d'une attaque informatique qui a touché Beauvau pendant plusieurs jours, avait indiqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez mercredi matin.

Le ministre de l'Intérieur a qualifié de «très grave» l'attaque informatique tout en annonçant des mesures de restrictions immédiates pour les agents, dont la double authentification systématique. La faille de sécurité a été rendue possible par un manque «d'hygiène numérique», avait-il précisé.

Déplorant «des imprudences», le ministre avait expliqué qu'un «individu ou un groupe d'individus» se sont introduits «pendant plusieurs jours» dans les systèmes informatiques du ministère de l'Intérieur «en utilisant les messageries» pour récupérer des codes d'accès.

l'enquête confiée à l'Office anti-cybercriminalité (OFAC)

En conséquence, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a été saisie pour renforcer les systèmes en profondeur, parallèlement à l'enquête judiciaire confiée à l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) et à une enquête administrative interne.

Il y a quelques jours, un groupe de pirates informatiques a revendiqué cette attaque, sans apporter de preuves, et a assuré avoir accédé aux données de plus de 16 millions de personnes, issues des fichiers de police.

«Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu extraction de millions de données. À ma connaissance, c'est faux», a encore affirmé le ministre, qui a assuré ne pas avoir reçu de demande de rançon. «Cela ne met pas en danger la vie de nos compatriotes».