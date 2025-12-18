Affaire Frédéric Péchier : condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, l’ex-anesthésiste va faire appel

Poursuivi pour avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement, Frédéric Péchier a été condamné ce jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Besançon. L'ex-anesthésiste va faire appel du verdict.

Ce jeudi 18 décembre, et après plus de trois mois de procès, la cour d’assises de Besançon a rendu son verdict à l’encontre de l’ex-anesthésiste Frédéric Péchier, poursuivi pour avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon, dans le Doubs.

A l’issue de ces 15 semaines de procès, Frédéric Péchier, qui n’a jamais été détenu depuis le début de l’enquête en 2017, a été reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés. Il a finalement été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans, assortie d’une interdiction définitive de pratiquer la médecine. Il va être incarcéré immédiatement.

Après l’annonce de la peine, Frédéric Péchier va faire appel du verdict. L’audience civile, qui permettra de statuer sur les dommages et intérêts des parties civiles, aura lieu dans la foulée.

Un «tueur en série»

La sanction prononcée ce jour est conforme aux réquisitions du parquet général qui avait demandé «la peine maximale». «Parce que les crimes reprochés à Frédéric Péchier sont hautement pervers, parce qu'il a agi sournoisement et par le biais de la médecine pour duper tout le monde, parce que Frédéric Péchier a commis l'irréparable, tuant de sang-froid 12 personnes, et manqué de tuer 18 personnes, (...) nous requérons la peine maximale», avait déclaré l’avocate générale Christine de Curraize, qualifiant l’accusé de «tueur en série».

Frédéric Péchier est «l'inventeur du crime à double lame : la mort physique du patient et l'atteinte psychique lente et insidieuse de ses confrères, jusqu'à les conduire à la disgrâce», avait asséné la magistrate.

Le procès, qui a duré trois mois et demi, a alterné témoignages déchirants de victimes et échanges tendus avec un accusé décrit tantôt comme un tueur en série dénué d'empathie, tantôt comme un «homme détruit».

Cassant et inflexible lors des interrogatoires, l'accusé a versé des larmes le 5 décembre, en évoquant sa tentative de suicide en 2021, mais il s'est montré impassible pendant la lourde charge menée à son encontre la semaine dernière par les deux représentantes de l'accusation.