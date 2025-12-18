Paris : un mystérieux corps amputé d'une main retrouvé dans la Seine, une enquête ouverte

Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé ce mercredi 17 décembre en début d'après-midi dans la Seine, au niveau du Pont-Neuf, dans le 6e arrondissement de Paris, a appris CNEWS de source policière. Le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête en recherche des causes de la mort.

Une découverte macabre. Ce mercredi 17 décembre, le corps sans vie d'un homme, de type africain selon nos informations, a été retrouvé dans la Seine, au niveau du Pont-Neuf, dans le 6e arrondissement de Paris, a appris CNEWS auprès d'une source policière.

La découverte du corps a été réalisée aux alentours de 14h. La victime était vêtue seulement d'un caleçon. Son corps aurait été immergé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Toujours selon nos informations, la victime a eu une main amputée et son corps présente deux impacts dans le thorax. Des analyses sont en cours.

Contacté, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête en recherche des causes de la mort. Celle-ci a été confiée au commissariat des 5e et 6e arrondissements.

Sur les impacts retrouvés sur le corps de la victime, le ministère public appelle à la prudence, expliquant que «les marques sur un corps repêché peuvent être liées à son parcours dans la Seine et sa rencontre parfois brutale avec des obstacles».