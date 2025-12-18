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Val-d’Oise : une mère de cinq enfants se suicide en se jetant du quatrième étage, son bébé sauvé in extremis par sa voisine

La victime se serait jetée du balcon de sa voisine peu avant minuit ce mardi soir, selon le parquet de Pontoise. [Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une femme de 30 ans, mère de cinq enfants, s’est suicidée ce mardi soir en se jetant du quatrième étage de son immeuble situé à Montmorency (Val-d’Oise). La voisine de la victime a néanmoins pu sauver in extremis son nourrisson juste avant son suicide.

Un drame impensable. Une mère de cinq enfants, âgée de 30 ans, a mis fin à ses jours ce mardi soir en se jetant du quatrième étage de son immeuble situé dans l’avenue de la Division-Leclerc à Montmorency (Val-d’Oise).

Si ce drame s'est déroulé dans l'immeuble où elle habite, la victime se serait toutefois jetée du balcon de sa voisine peu avant minuit ce mardi soir, selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Pontoise.

Cette même source a précisé qu’un nourrisson de la victime a été sauvé in extremis par la voisine avant que la trentenaire ne fasse ce saut fatal d’une dizaine de mètres.

«Elle n’avait pas l’enfant dans ses bras au moment où elle a sauté, celui-ci avait été récupéré avant par la voisine», a précisé le parquet de Pontoise.

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Le maire (LR) de Montmorency, Maxime Thory, a salué dans La Gazette du Val-d’Oise «le courage et le sang-froid» de la voisine, qui est parvenue à sauver l’enfant en bas âge. L’élu a également présenté «ses condoléances à la famille et les proches de cette femme», tout en indiquant qu’une enquête était en cours.

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