Affaire Adèle Haenel : le réalisateur Christophe Ruggia jugé en appel pour agressions sexuelles sur l'actrice

Ce vendredi, le réalisateur Christophe Ruggia est jugé en appel à Paris, pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel alors qu'elle avait entre 12 et 14 ans. Une peine de quatre ans de prison dont deux ferme sous bracelet électronique avait été prononcée en première instance.

Près d'un an après, une affaire toujours sous tension. Ce vendredi, le réalisateur Christophe Ruggia est jugé en appel à Paris pour avoir agressé sexuellement l'actrice Adèle Haenel entre ses 12 et 14 ans.

Condamné début février 2025 en première instance à quatre ans de prison, dont deux ferme à effectuer sous bracelet électronique, le cinéaste de 60 ans sera à nouveau confronté à l'actrice doublement césarisée de 36 ans.

En première instance, le tribunal avait également ordonné l'indemnisation de la comédienne, à hauteur de 15.000 euros pour son préjudice moral, et 20.000 euros pour ses années de suivi psychologique.

«Il fallait lancer un #MeToo en France et c'est tombé sur moi»

Lors de l'audience, le récit d'Adèle Haenel avait été qualifié de «pur mensonge» par Christophe Ruggia qui dément catégoriquement les faits depuis leur révélation. Devant le tribunal correctionnel, il a affirmé n'avoir «jamais» été «attiré sexuellement» par l'enfant qui dégageait selon lui une «sensualité débordante».

«Il fallait lancer un #MeToo en France et c'est tombé sur moi», a regretté le cinéaste qui préparait un nouveau film avec des adolescents au moment de la publication de l'article de Mediapart.

Ses démentis répétés au procès avaient excédé Adèle Haenel au point que celle-ci a interrompu son interrogatoire en hurlant «mais ferme ta gueule !» avant de quitter la salle d'audience.

plusieurs attouchements

Pour rappel, les faits remontent à 2001, alors qu’Adèle Haenel tenait le rôle principal dans le film «Les Diables», une histoire de fugue perpétuelle d'un frère et d'une sœur qui tourne à l'inceste.

Le réalisateur avait choisi de filmer des scènes de sexe entre les enfants et de capter des gros plans sur le corps dénudé de l’actrice, qui n’avait alors que 12 ans.

Les agressions sexuelles que la jeune femme a dénoncées se sont déroulées après le tournage, en attendant la promotion du long-métrage, puis, pendant trois ans, tous les samedis après-midi au domicile de Christophe Ruggia. L’adolescente était alors scolarisée en quatrième et en troisième.

Refusant dans un premier temps de saisir la justice, Adèle Haenel avait finalement porté plainte quelques jours après l'ouverture d'une enquête préliminaire, par le parquet de Paris, en novembre 2019. Année au cours de laquelle cette affaire, emblématique du mouvement #MeToo au cinéma, avait été révélée.