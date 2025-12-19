Charente-Maritime : trois individus séquestrent un couple pour leur extorquer 8 millions d'euros en cryptomonnaies

Un couple a été ligoté et battu pendant deux heures par trois malfaiteurs qui ont réussi à leur dérober 8 millions d'euros en cryptomonnaies. Il s'agit d'une des plus grosses sommes volées en cryptomonnaies sur le territoire français.

Un couple investisseur dans la cryptomonnaie, a été séquestré dans la nuit du 17 au 18 décembre à leur domicile situé à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime), a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du média spécialisé The Big Whale.

La femme et son compagnon auraient été ligotés par trois malfaiteurs cagoulés. L'homme aurait également été frappé pendant près de deux heures, les assaillants exigeant de lui des virements de cryptomonnaies. Ce dernier, sous la pression, a été contraint de se plier à la menace.

Les malfaiteurs lui auraient dérobé 8 millions d'euros, soit l'une des plus grosses sommes dérobées en cryptomonnaies en France. Ces sommes colossales étaient en partie stockées sur Ledger, un portefeuille physique plus fiable et sécurisé que des sites en ligne. Le co-fondateur de ce produit, David Balland, avait lui-même été kidnappé le 21 janvier pour les mêmes raisons.

Aucun pronostic vital engagé

Le couple résidant en Charente-Maritime a réussi à se libérer et à avertir les secours vers cinq heures du matin, après le départ des individus. Les deux victimes, en état de choc, ont été prises en charge par les sapeurs pompiers. Aucun pronostic vital n'est engagé.

Les investigations ont été confiées aux Sections et Brigades de recherches de Poitiers et La Rochelle, avec l’appui de l’Unité nationale cyber de la gendarmerie nationale. Les attaques envers des investisseurs en cryptomonnaies sont de plus en plus fréquentes. En mai, trois hommes avaient essayés d'enlever la fille d'un PDG d'une entreprise dans ce type de monnaies.