«Une violence débridée et criminelle» : des policiers visés par des tirs lors d’un braquage à Besançon, les malfaiteurs en fuite

Ce vendredi 19 décembre au matin, les policiers sont intervenus pour un braquage ayant eu lieu dans une société à Besançon, dans le Doubs. Sur place, et alors qu’ils tentaient de prendre la fuite, les malfaiteurs ont tiré sur les policiers à la kalachnikov. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

Une scène de guerre en plein cœur de Besançon. Les policiers ont été appelés, ce vendredi matin, pour un braquage ayant visé une entreprise située dans cette ville du Doubs. Sur place, les forces de l’ordre «ont été la cible de tirs d’armes à feu effectués par les malfaiteurs pour prendre la fuite», a écrit le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez sur le réseau social X.

À #Besançon ce matin, les policiers intervenant sur un braquage ont été la cible de tirs d’armes à feu effectués par les malfaiteurs pour prendre la fuite. Nous ne déplorons heureusement aucun blessé parmi les forces de l’ordre. Je dénonce cette violence débridée et criminelle.… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 19, 2025

Fort heureusement, aucun policier n’a été blessé. Toutefois, les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. «Je dénonce cette violence débridée et criminelle. Nous retrouverons les auteurs et ils répondront de leurs actes», a réagi le ministre.

D’après une source policière à CNEWS, le braquage a visé l’entreprise Losange, une manufacture de bijoux utilisant des métaux précieux. Elle est située dans une zone d’activité au nord de Besançon et avait déjà fait l’objet d’un braquage par le passé.

De l'explosif utilisé pour pénétrer dans l'entreprise

Selon l’AFP, le commando serait constitué de trois ou quatre personnes. Ces dernières ont utilisé des explosifs pour pénétrer dans l'usine avant de menacer l'agent de sécurité et de dérober des marchandises de valeur. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite en voiture, faisant feu sur les policiers qui arrivaient sur place.

La société Losange, spécialisée dans la conception et la fabrication de bijoux pour des joailliers de renom, avait déjà subi en 2019 un vol considérable de 38 kilos d'or, pour une valeur dépassant le million d'euros.

Six employés avaient été pris en otages lors de ce braquage et 11 hommes ont été condamnés l'an dernier pour ces faits, les deux principaux accusés écopant de 21 ans de réclusion. L'or n'a jamais été retrouvé.