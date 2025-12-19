Viols de Mazan : un an après l'affaire, que reste-t-il de la bataille menée par Gisèle Pelicot au nom de toutes les femmes victimes d'abus sexuels ?

Il y a un an, jour pour jour ce vendredi, la cour criminelle du Vaucluse a condamné les 51 accusés du procès des viols de Mazan, dont Dominique Pelicot, à des peines de prison allant de trois ans, dont deux avec sursis, à la peine maximale de réclusion criminelle. Un an après, la victime Gisèle Pelicot, devenue une icône mondiale d’un combat contre les agressions sexuelles, prépare ses «mémoires».

Un an s’est écoulé depuis le verdict du procès médiatique des viols de Mazan. Après quatre mois de débats, ayant commencé le 2 septembre 2024, la cour criminelle du Vaucluse avait condamné, le 19 décembre 2024, Dominique Pelicot et cinquante autres hommes à des peines de prison allant de trois ans, dont deux avec sursis, à la peine maximale de réclusion criminelle.

Ce procès hors norme était suivi attentivement par des millions de Français, notamment en raison du courage de la victime Gisèle Pelicot, 73 ans, violée par son ex-mari et des dizaines d’inconnus recrutés sur Internet par ce dernier, qui a refusé le huis clos à l’ouverture des débats à Avignon.

La décision du 19 décembre 2024 était scrutée de près, le procès ayant provoqué une onde de choc et étant devenu emblématique des questions autour des violences sexistes et sexuelles et plus largement des rapports hommes-femmes. Au point que le verdict rendu par la cour criminelle du Vaucluse a été salué par des responsables politiques français et étrangers.

L’ex-Premier ministre François Bayrou avait à l'époque expliqué que le combat de Gisèle Pelicot «nous oblige tous et doit être poursuivi». «Merci Gisèle», avaient écrit, de leur côté, les chefs de gouvernements espagnol et allemand Pedro Sanchez et Olaf Scholz.

«Il va falloir que je me reconstruise sur cette ruine»

Mais cette affaire hors-norme est récemment revenue dans l'actualité judiciaire avec le procès en appel de Husamettin Dogan, l'un des condamnés. Ce dernier a été condamné jeudi 9 octobre 2025 à 10 ans de prison, soit un an de plus qu’en première instance.

«J'ai le sentiment d'être allée au bout de cette épreuve qui a duré cinq ans. Je souhaite ne jamais retourner dans un tribunal de ma vie. Moi, le mal est fait. Il va falloir que je me reconstruise sur cette ruine. Je suis en bonne voie», avait déclaré cette femme de 73 ans dont le carré roux est devenu un signe de ralliement dans les mouvements féministes du monde entier.

Car en effet, loin de la salle d’audience des tribunaux d’Avignon et de Nîmes, Gisèle Pelicot est devenue une icône, un espoir. «Elle était demandée dans le monde entier», a commenté l’un de ses avocats, Me Stéphane Bonbanneau, auprès de nos confrères du Figaro, en septembre dernier.

En France, la septuagénaire est perçue comme une «source d’inspiration» et un «exemple» du combat contre les agressions sexuelles. En juillet 2025, elle avait été élevée au grade de chevalier de la Légion d’honneur.

«Quand on voit les milliers de lettres qu’elle a reçues pour dire : "Merci Gisèle d’avoir brisé le silence", on se rend compte de la force de son message. En rendant l’audience publique, elle a contribué à l’idée qu’il était possible de dire sans honte : "J’ai été victime de violences sexuelles". Personne ne peut dire que la question de la lutte contre les violences sexuelles est au même point avant et après Mazan», a réagi Me Stéphane Bonbanneau auprès de nos confrères.

Livres et BD décryptent une affaire historique

Et le combat héroïque mené par Gisèle Pelicot, il y a un an, mérite d'être immortalisé et raconté dans des livres. C'est dans ce but qu'au cours du procès, dans le tribunal d’Avignon, 14 anthropologues, 12 femmes et deux hommes, avaient mené l’enquête en marge d’un procès «de société». Des centaines de témoignages publiés dans un livre intitulé «Mazan, anthropologie d’un procès pour viol» (édition Le Bruit du monde).

S’ajoute à cela une copieuse BD «de combat et d’espoir» de 300 pages intitulée «Notre affaire». Dans celle-ci, 23 auteurs ont illustré le procès des viols de Mazan, à l’aide de 12 experts, décortiquant «ce qu'il questionne» comme «la construction de la masculinité, la culture du viol ou la soumission chimique».

La fille de la septuagénaire, Caroline Darian, a publié, de son côté, «Pour que l'on se souvienne» (JC Lattès), un ouvrage de «combat contre la soumission chimique». Elle y décrit son sentiment d'avoir été «la grande oubliée du procès».

Concernant Gisèle Pelicot, la courageuse femme termine actuellement ses mémoires. Ceux-ci paraîtront dans une vingtaine de langues le 17 février 2026 sous le titre «Et la joie de vivre» (Flammarion) avec la collaboration de la journaliste Judith Perrignon. Ce sera donc l’occasion pour l’icône mondiale de raconter «son histoire avec ses propres mots». A travers ce recueil, Gisèle Pelicot «veut transmettre un message d’espoir à tous ceux et toutes celles qui traversent des épreuves», résume l’éditeur.

Gisèle Pelicot, un «symbole international»

A l’international, la septuagénaire est perçue comme un symbole. «Au Colorado, on lui a demandé d’être le "keynote speaker" d’une table ronde sur les violences faites aux femmes», a dit Me Stéphane Bonbanneau.

Et de poursuivre : «En Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie : partout elle était conviée par des chefs de gouvernement, des parlementaires ou des experts à des conférences, des forums, des symposiums...», a-t-il ajouté.

Aux Etats-Unis, le magazine américain «Time» avait intégré Gisèle Pelicot dans sa liste annuelle des «Femmes de l’année» jeudi 20 février 2025, saluant son «combat courageux». Le journal avait mis notamment en exergue «le choix de Gisèle Pelicot de renoncer à son droit légal à l’anonymat a fait d’elle une héroïne pour les survivants du monde entier, alors qu’elle appelait au changement en France et au-delà».

Women of the Year: Gisèle Pelicot is galvanizing a movement for survivors https://t.co/mClG7m4Z5s — TIME (@TIME) February 20, 2025

«Le combat courageux de Gisèle Pelicot contre les violences sexuelles a ouvert en grand une porte qui était jusqu’alors verrouillée et par laquelle d’autres survivantes se sentent désormais libres de passer», avait écrit la journaliste du Time Magazine Vive Walt.

Début décembre de l'année dernière, la septuagénaire avait déjà été désignée par la BBC parmi les 100 femmes les plus influentes de l’année 2024. «En permettant que son histoire soit diffusée dans le monde entier, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de courage et de résilience», écrivait alors le média britannique.