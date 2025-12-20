Ajaccio : un homme armé d’un couteau tué par la police dans le centre-ville

Un homme, âgé de 26 ans, armé d'un couteau a été mortellement touché par un ou plusieurs tirs effectués par la police ce samedi dans le centre-ville d'Ajaccio (Corse-du-Sud).

Les faits se sont déroulés ce samedi sur le cours Napoléon, à Ajaccio. Un homme de 26 ans armé d’un couteau a été abattu par la police. Les forces de l’ordre ont été appelées pour une altercation impliquant l’individu et des vendeuses d’un magasin.

Après avoir menacé de s’en prendre à des passants et à des clients d’une terrasse d’un bar, celui-ci s’est jeté sur les fonctionnaires, qui ont alors ouvert le feu, a appris CNEWS de source policière.

Un profil déséquilibré

La police a d'abord fait usage d'un pistolet à impulsion électrique, sans succès, et l'un des policiers a alors fait feu à plusieurs reprises sur l'homme, qui est décédé. L'IGPN, la police des polices, a été saisie.

Selon les dernières informations, l’individu abattu représenterait un profil «déséquilibré». Il s'agirait d'un Sénégalais, titulaire d'un titre de séjour belge, inconnu des services de police. Une autopsie sera prochainement pratiquée sur l’assaillant afin de déterminer si celui-ci était sous l’emprise de stupéfiants, et ou d’alcool et ou d’une autre substance.

Le cours Napoléon, une artère très fréquentée du centre-ville d’Ajaccio, a été fermé à la circulation. En réaction, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a demandé le renfort des patrouilles de voie publique, remerciant également les policiers d'Ajaccio.