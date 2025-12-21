«C'est horrible» : un chanteur néerlandais se fait voler sa voiture avec ses trois enfants à bord

La voiture du chanteur néerlandais Sander Kwarten a été volée samedi matin à Breda alors que ses trois enfants, âgés de 4, 6 et 10 ans, se trouvaient sur la banquette arrière. Le chanteur s’est alors lancé à la poursuite du voleur dans une autre voiture.

Un départ en vacances qui vire au cauchemar. Samedi matin à Breda (Pays-Bas), la voiture du chanteur néerlandais Sander Kwarten a été volée alors qu’elle était stationnée, moteur tournant, devant son domicile. Ses trois enfants, âgés de 4, 6 et 10 ans, se trouvaient installés à l’arrière du véhicule.

Auto van volkszanger gestolen met drie kinderen op de achterbank https://t.co/nWAFVsqd7a — AD Show (@ADshownieuws) December 20, 2025

C’est lorsque les parents se sont éclipsés quelques instants pour fermer la maison qu’un individu s’est engouffré dans la voiture et a pris la fuite.

Encore sous le choc, Sander Kwarten a témoigné auprès du média Omroep Brabant : «Quelqu’un est monté dans la voiture et est parti. À cet instant, tout s’effondre. Un vol de voiture est déjà une épreuve, mais savoir que vos trois enfants sont à l’intérieur, c’est horrible, insupportable», a-t-il confié.

Les enfants retrouvés sains et saufs

Le chanteur a immédiatement tenté de poursuivre le voleur à bord d’un autre véhicule, mais a rapidement perdu sa trace. Quelques centaines de mètres plus loin, le suspect a finalement fait descendre les trois enfants, qui n’ont pas été blessés.

Après une course-poursuite, l’auteur du vol a été interpellé à Geel, en Belgique. Les enfants ont été retrouvés sains et saufs. D’après la télévision néerlandaise, il s’agit d’un homme de 36 ans, sans domicile fixe.

Placé en détention samedi soir en Belgique, il doit être extradé vers les Pays-Bas.