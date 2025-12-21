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«C'est horrible» : un chanteur néerlandais se fait voler sa voiture avec ses trois enfants à bord

Après une course-poursuite, l’auteur du vol a été interpellé à Geel, en Belgique. ©Jeffrey GROENEWEG / ANP / AFP
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La voiture du chanteur néerlandais Sander Kwarten a été volée samedi matin à Breda alors que ses trois enfants, âgés de 4, 6 et 10 ans, se trouvaient sur la banquette arrière. Le chanteur s’est alors lancé à la poursuite du voleur dans une autre voiture.

Un départ en vacances qui vire au cauchemar. Samedi matin à Breda (Pays-Bas), la voiture du chanteur néerlandais Sander Kwarten a été volée alors qu’elle était stationnée, moteur tournant, devant son domicile. Ses trois enfants, âgés de 4, 6 et 10 ans, se trouvaient installés à l’arrière du véhicule.

C’est lorsque les parents se sont éclipsés quelques instants pour fermer la maison qu’un individu s’est engouffré dans la voiture et a pris la fuite.

Encore sous le choc, Sander Kwarten a témoigné auprès du média Omroep Brabant : «Quelqu’un est monté dans la voiture et est parti. À cet instant, tout s’effondre. Un vol de voiture est déjà une épreuve, mais savoir que vos trois enfants sont à l’intérieur, c’est horrible, insupportable», a-t-il confié.

Les enfants retrouvés sains et saufs

Le chanteur a immédiatement tenté de poursuivre le voleur à bord d’un autre véhicule, mais a rapidement perdu sa trace. Quelques centaines de mètres plus loin, le suspect a finalement fait descendre les trois enfants, qui n’ont pas été blessés.

Après une course-poursuite, l’auteur du vol a été interpellé à Geel, en Belgique. Les enfants ont été retrouvés sains et saufs. D’après la télévision néerlandaise, il s’agit d’un homme de 36 ans, sans domicile fixe.

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Placé en détention samedi soir en Belgique, il doit être extradé vers les Pays-Bas.

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