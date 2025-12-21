Hauts-de-Seine : une voiture tombe dans la Seine à Puteaux, un homme et une femme décédés

À Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, un homme de 27 ans et une femme de 25 ans sont décédés après avoir été repêchés d’une voiture tombée dans la Seine dans la nuit de samedi à dimanche.

Deux morts et une cascade de questions. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, une voiture est tombée dans la Seine, à Puteaux (Hauts-de-Seine). Le véhicule abritait deux jeunes personnes, un homme de 27 ans et une femme de 25 ans, tous les deux morts.

Selon une source policière à l'AFP, confirmant une information du Parisien, les pompiers et les policiers ont été appelés vers 4h10 après qu’un véhicule stationné a basculé dans le fleuve.

Malgré des recherches complexes, notamment en raison de l’obscurité, les forces de l’ordre ont tout de même réussi à retrouver le véhicule grâce aux traces de glissades et des débris de carrosserie qui ont permis de déterminer une zone de chute.

Avec l’aide de la brigade fluviale de la police, les plongeurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ont ainsi pu repêcher le couple, alors encore en vie.

Malheureusement, l’homme de 27 ans et la femme de 25 ans ont tous les deux fait un arrêt cardiaque. Leur décès a été constaté aux alentours de 5h.

Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Puteaux.