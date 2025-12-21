Homme armé d’un couteau à Ajaccio : sa famille veut porter plainte contre la police

Les parents de l'homme armé d'un couteau et tué par la police ce samedi à Ajaccio (Corse-du-Sud) souhaitent porter plainte.

Une intervention remise en cause. Ce dimanche, l’avocate de la famille de l’homme armé tué par la police à Ajaccio, en Corse-du-Sud, ce samedi, a annoncé qu’elle voulait porter plainte pour homicide volontaire aggravé.

«Dans quelles conditions la police a tiré les trois coups ? Est-ce que c’était vraiment nécessaire de riposter de cette façon?», s’est ainsi interrogé l’avocate de la famille, Maître Aljia Fazai-Codaccioni, qui a également déclaré à l’AFP attendre le livret de famille et la procuration des parents qui vivent au Sénégal avant de porter plainte, confirmant ainsi une information de Corse-Matin.

De son côté, dans un communiqué de presse transmis ce dimanche, Nicolas Septe, le procureur de la République d’Ajaccio a précisé que «les premiers passants auditionnés indiquaient que les policiers avaient fait tout leur possible pour intimer à l’individu de lâcher son couteau et ont repoussé du plus possible l’échéance pour faire usage de leur arme. Pour eux, les policiers n’avaient plus d’autre alternative pour sauvegarder leur intégrité et celle d’autrui».

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme âgé de 26 ans, de nationalité sénégalaise et titulaire d’un visa étudiant, arrivé en France en 2020, menaçait des passants avec un couteau en plein cœur d’Ajaccio samedi midi.

L’IGPN n’a pas été saisie pour le moment

«Des policiers tentaient de venir le maîtriser avec du mobilier (table haute/chaise) en le bloquant contre la grille, ajoute le représentant du parquet. L’individu arrivait à repousser le policier, puis se dirigeait précipitamment vers deux autres policiers qui lui demandaient une nouvelle fois de lâcher son couteau», a ajouté le procureur.

Selon plusieurs témoins de la scène, l’homme serait arrivé vers les deux policiers avec le bras levé et le couteau en leur direction : «Un des policiers, après d’ultimes sommations faites à l’individu de s’arrêter, finissait par faire usage de son arme de service immobilisant ainsi l’assaillant alors qu’il se trouvait à environ 100 ou 150 centimètres de lui», a complété le parquet.

La police a d'abord fait usage d'un pistolet à impulsion électrique, sans succès. L'un des policiers a alors fait feu à trois reprises sur l'homme, qui est décédé. L'IGPN, la police des polices, n'est pas saisie à ce stade, selon les précisions du procureur à l’AFP, mais est «en observation».

Enfin, une enquête a été ouverte pour «homicide volontaire aggravé» à l'encontre du policier auteur des coups de feu, et une autre pour «tentative d'homicide aggravé» contre l'assaillant, toujours selon le procureur Nicolas Septe.