Marseille : un homme d’une vingtaine d’années tué par balles dans le nord de la ville

Un jeune homme a été tué par balle samedi soir à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le nord de la cité phocéenne.

Les faits se sont produits ce samedi vers 21h boulevard Jourdan, dans le 14ème arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un jeune, d'une vingtaine d'années, a été tué par balle.

Celui-ci aurait été abattu par des individus en voiture. Lors de l'arrivée des secours, il était déjà décédé.

Le profil de la victime inconnu

La police judiciaire a été saisie. Selon un décompte de l'AFP, et en ne tenant pas compte de ce nouvel homicide, 17 personnes ont perdu la vie dans des assassinats liés au trafic de drogue depuis le début de l'année dans le département des Bouches-du-Rhône.

Le 13 novembre, la mort de Mehdi Kessaci, 20 ans, le petit frère du militant écologiste et anti narcotrafic Amine Kessaci, avait bouleversé Marseille. Le profil de la victime n'est pas connu pour l'heure.