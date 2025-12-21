Mort de Jérémie Cohen, procès de Tariq Ramadan... Voici les 5 affaires pénales les plus attendues en France en 2026

L’année 2026 s’annonce marquée par des procès particulièrement retentissants en France, attirant l’attention du public, mais également des médias. Parmi eux figurent le procès de l'affaire Jérémie Cohen, le jugement en appel de Myriam Jaouen ou encore les accusations de viols contre l'islamologue Tariq Ramadan.

Des dossiers qui ont tenu la France en haleine. Après une année 2025 marquée notamment par les procès de Cédric Jubillar, du braquage de Kim Kardashian ou encore de Dahbia Benkired dans l’affaire Lola, la nouvelle année qui se dessine promet d’emprunter le même chemin que sa précédente.

De janvier à décembre, 2026 est en passe d’être une année «très médiatisée» sur le plan judiciaire. Car outre les procès à dimension politique prévus dans les mois à venir, de grandes affaires pénales ayant marqué la chronique judiciaire risquent d’attirer le public dans les salles d’audience.

le Procès en appel de Myriam Jaouen (du 28 au 30 janvier)

La nouvelle année va commencer avec le procès en appel de Myriam Jaouen, cette ex-employée de crèche de Lyon condamnée en première instance à 25 ans de prison pour avoir empoisonné la petite Lisa, âgée de 11 mois, au Destop en 2022.

Ce procès en appel se déroulera du 28 au 30 janvier à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain. Il survient à la suite de l’appel interjeté par le parquet, vendredi 11 avril, du verdict, le ministère public ayant requis, à l’époque, 30 ans de réclusion à l’encontre de Myriam Jaouen pour homicide volontaire.

Concrètement, la cour d’assises avait en effet condamné l’ex-employée de crèche de Lyon à 25 ans de réclusion criminelle pour «torture ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner», sans retenir la qualification de «meurtre». Le parquet avait alors fait appel afin de modifier le motif d’inculpation.

L’affaire est survenue le 22 juin 2022. Ce jour-là, Myriam Jaouen avait ouvert, seule, la micro-crèche «People & Baby», où elle travaillait depuis trois mois. Peu avant 8h, le père de Lisa y avait déposé sa fille. Quelques minutes, plus tard, une mère, qui venait laisser son enfant, a trouvé l'assistante maternelle paniquée devant le bébé de 11 mois, atteinte de nausées et de vomissements. L’enfant est décédée à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation.

L’affaire Jérémie Cohen (du 16 au 23 février)

En février, c'est Bobigny, en Seine-Saint-Denis, qui accueillera le procès d'un décès survenu il y a quatre ans après un épisode de violence. Du 16 au 23 février 2026, deux individus vont comparaître devant la cour criminelle départementale pour des faits qualifiés de «violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences en réunion».

La date du début du procès est symbolique puisqu'elle survient quatre ans, jour pour jour, après la mort de Jérémie Cohen, 31 ans, de confession juive et porteur d'un handicap psychique.

Le soir du drame, soit le 16 février 2022, Jérémie Cohen traversait les voies ferrées quand il a été percuté par un tramway à Bobigny, juste après avoir été frappé par un groupe. En arrêt cardio-respiratoire, Jérémie Cohen est victime d’un traumatisme crânien. Il a succombé à ses blessures quelques heures après avoir été transférés à l’hôpital.

Deux individus avaient alors été interpellés et placés en garde à vue. Interrogés lors de l’instruction, ils ont expliqué avoir vu la victime se masturber à côté d’une mère de famille tétanisée avant d’entendre la petite amie de l’un d’eux crier, affirmant avoir été agressée sexuellement.

Une première altercation est survenue, durant laquelle les mis en cause ont asséné plusieurs coups de poing et de pied à Jérémie Cohen, cherchant à le «mettre hors d'état de nuire». Toujours selon leur version, ce dernier s'est débattu, une agrafeuse en main. Mais la présence de cet objet n'a pu être établie lors de l'enquête.

La victime, au sol, a été lynchée et sa tête a été écrasée, selon des témoins. Peu après, un nouvel épisode de violence est survenu. Cette fois-ci Jérémie Cohen a été pris à partie par une dizaine de personnes. Désorientée, la victime s'est échappée sans être poursuivie. Elle n’a pas vu le tramway arrivant à 35 km/h et s’est faite percuter.

le Procès de Tariq Ramadan (du 2 au 20 mars)

L'islamologue Tariq Ramadan, accusé de viols sur trois femmes, comparaîtra du 2 au 20 mars 2026 devant la cour criminelle départementale de Paris. Ce jugement survient après que la Cour de cassation a rejeté, en octobre 2024, les pourvois de l'islamologue suisse.

Dans cette procédure très médiatisée et emblématique de l'ère #MeToo, les plaignantes ont en effet décrit des relations sexuelles particulièrement brutales. L’affaire avait éclaté en octobre 2017, après les plaintes déposées par Henda Ayari, et «Christelle», qui dénonçaient respectivement un viol en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon.

Entre début 2018 et octobre 2020, Tariq Ramadan avait été mis en examen pour viols sur ces deux premières plaignantes et trois autres victimes potentielles, puis incarcéré pendant dix mois. Celui qui avait d’abord nié avoir eu des relations sexuelles avec ces femmes avait ensuite reconnu avoir partagé des «relations de domination» rudes mais «consenties».

Le 7 juillet 2023, après six ans d'enquête, deux juges d'instruction avaient ordonné le renvoi de Tariq Ramadan pour des viols sur Henda Ayari, Christelle (prénom d'emprunt), Mounia Rabbouj et une quatrième femme.

Néanmoins, le 27 juin 2024, la cour d'appel de Paris avait ordonné un procès pour Tariq Ramadan pour un viol aggravé sur une femme et deux viols sur deux autres. Dans son arrêt, la cour d'appel avait écarté le cas de Mounia Rabbouj, et pris sur le fond le contre-pied des magistrates instructrices et de l'enquête, qui s'était focalisée sur l'emprise, en retenant la violence comme principal stratagème des viols imputés à l'islamologue.

Tariq Ramadan et Mounia Rabbouj, avaient alors formé des pourvois antagonistes, le premier demandant un non-lieu général, la seconde l'ajout de ses accusations rejetées par la cour d'appel.

En août 2025, la plus haute autorité judiciaire suisse a indiqué que Tariq Ramadan avait été définitivement condamné à trois ans de prison dont un an ferme pour viol, mais ses avocats avaient fait savoir qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

le Procès de l'assassinat d'Agnès Lassalle (du 21 au 23 avril)

Après plus de deux ans du meurtre de l’enseignante Agnès Lassalle à Saint-Jean-de-Luz, l’élève mis en cause dans l’assassinat de la professeure d’espagnol doit comparaître du 21 au 23 avril 2026 devant la cour d’assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques, à Pau.

Les faits qui lui sont reprochés remontent au 22 février 2023. Ce jour-là, Agnès Lassalle, 53 ans, a été poignardée en plein cours, au sein de l’établissement catholique privé Saint-Thomas d’Aquin par l’élève mis en cause, âgé de 16 ans au moment des faits.

L’adolescent a été ensuite interpellé et placé en garde à vue. Deux jours plus tard, soit le 24 février, il a été mis en examen pour «assassinat» et a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Bayonne pour «meurtre avec préméditation».

Lors de son audition, il a expliqué qu’une «petite voix» lui parlait. «Un être qu’il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l’incident à faire le mal», avait expliqué le parquet.

Le drame avait eu lieu un peu plus de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité près de son collège après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.

Explosion de la rue de Trévise à Paris (du 20 octobre au 7 décembre)

Quelques mois après les municipales tant attendues de mars 2026, la mairie de Paris doit comparaître, du 20 octobre au 7 décembre, pour l’explosion de la rue de Trévise, en 2019. Un drame qui avait fait à l’époque, quatre morts et plus de 200 blessés.

Ces dates sont en effet attendues par les victimes. Dans ce dossier, la Ville et le syndic de copropriété seront jugés pour «homicide et blessures involontaires» et «destruction, dégradation ou détérioration par l’effet d’une explosion ou d’un incendie de biens immobiliers ou mobiliers».

Les faits reprochés à la mairie de Paris ont eu lieu le 12 janvier 2019. Une explosion survenue à la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, a tué quatre personnes, dont deux pompiers, et blessé plus de 200 personnes. L’incident a également fait environ 400 sinistrés.

L'information judiciaire a mis en évidence des «fautes d'imprudence et de négligence de la Ville de Paris», qui n'a pas diligenté «les investigations nécessaires pour rechercher les causes de l'affaissement du trottoir», ont noté les juges d'instruction dans leur ordonnance. Cet affaissement avait entraîné la «rupture brutale» d'une canalisation de gaz à l'origine de l'explosion.

De son côté, le syndic de copropriété a tardé «à faire procéder à la réparation du collecteur d'eaux usées de l'immeuble» alors qu'il était informé «dès le 25 novembre 2015» d'une fuite, est-il souligné.