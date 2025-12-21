Toulouse : un homme poignarde deux adolescents avant d'être neutralisé par la police

Un individu a poignardé deux adolescents à Toulouse (Haute-Garonne) dans la soirée du samedi 20 décembre. L'agresseur a été neutralisé par la police et grièvement blessé par balles. Les deux victimes, âgées de 15 et 16 ans, ont été transportées vers l’hôpital en urgence relative.

Il est allé jusqu'à se jeter sur les forces de l'ordre. À Toulouse, en Haute-Garonne, deux adolescents ont été agressés par un homme armé d’un couteau ce samedi soir. La piste d’un acte terroriste a été écartée.

«L'agresseur a été neutralisé par la police nationale et blessé par arme à feu», puis «évacué en urgence absolue», ont rapporté les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne.

Selon une autre source policière, à l'arrivée des forces de l'ordre, intervenues vers 21h30 pour une agression, l'assaillant s'est jeté sur les policiers avec son couteau à la main.

Ces derniers ont tiré à plusieurs reprises afin de le neutraliser. Blessé par balle, le pronostic vital de l’homme est engagé.

Quant aux deux victimes, «deux hommes de 15 et 16 ans, blessés par arme blanche» lors de l'agression, elles ont été transportées vers un hôpital en «urgence relative», selon le Service départemental d'incendie et de secours ( SDIS) de Haute-Garonne.

À ce stade, la piste d’une attaque terroriste a été écartée.