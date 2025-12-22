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Disparition dans les Landes : un avis de recherche diffusé pour retrouver Jean-Luc, 55 ans

L'homme a disparu depuis jeudi et n'est pas rentré chez lui et n'a pas son téléphone portable sur lui. [Capture d'écran Facebook / @Police nationale]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Police nationale des Landes a publié, dimanche, un avis de recherche pour la disparition jugée inquiétante de Jean-Luc, 55 ans, dans les environs de Dax.

Les craintes s'accentuent. Dimanche, la Police nationale des Landes (40) a lancé un appel à témoin concernant la disparition inquiétante de Jean-Luc Lesluyes, sur sa page Facebook. 

Âgé de 55 ans, l’homme est porté disparu depuis le jeudi 18 décembre dernier. Il a laissé son portable sur son lieu de travail, l'hôpital de Dax, et n’est toujours pas rentré à son domicile.

Descriptif précis des policiers

L'homme en question est mince et mesure 1,88m. Il a le crâne rasé et les yeux marron. Il porte deux boucles à l’oreille gauche, et parfois des lunettes.

Il se déplace dans une Fiat Punto blanche, immatriculée EY-909-DZ, d'après les informations de la police.

Lors de sa dernière apparition, il était vêtu d'une doudoune et d’un jean bleu marine, d’un pull en laine gris et d’une sacoche.

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Toute personne possédant des informations pour aider à retrouver Jean-Luc Lesluyes est priée de contacter le commissariat de Dax, au 05.58.56.58.58.

PoliceLandesdisparition inquiétanteappel à témoinsFaits divers

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