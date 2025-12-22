Disparition dans les Landes : un avis de recherche diffusé pour retrouver Jean-Luc, 55 ans

La Police nationale des Landes a publié, dimanche, un avis de recherche pour la disparition jugée inquiétante de Jean-Luc, 55 ans, dans les environs de Dax.

Les craintes s'accentuent. Dimanche, la Police nationale des Landes (40) a lancé un appel à témoin concernant la disparition inquiétante de Jean-Luc Lesluyes, sur sa page Facebook.

Âgé de 55 ans, l’homme est porté disparu depuis le jeudi 18 décembre dernier. Il a laissé son portable sur son lieu de travail, l'hôpital de Dax, et n’est toujours pas rentré à son domicile.

Descriptif précis des policiers

L'homme en question est mince et mesure 1,88m. Il a le crâne rasé et les yeux marron. Il porte deux boucles à l’oreille gauche, et parfois des lunettes.

Il se déplace dans une Fiat Punto blanche, immatriculée EY-909-DZ, d'après les informations de la police.

Lors de sa dernière apparition, il était vêtu d'une doudoune et d’un jean bleu marine, d’un pull en laine gris et d’une sacoche.

Toute personne possédant des informations pour aider à retrouver Jean-Luc Lesluyes est priée de contacter le commissariat de Dax, au 05.58.56.58.58.