Grenoble : un homme menaçant et armé d'un couteau neutralisé par la police

Un homme, armé d’un couteau, a été neutralisé par des policiers ce lundi 22 décembre à Grenoble, a-t-on appris auprès de source policière. Le pronostic vital de l’individu ne serait pas engagé.

Un forcené maîtrisé. Ce lundi 22 décembre, un homme décrit comme menaçant et armé d’un couteau a été neutralisé par les policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI) à Grenoble, en Isère, a appris l'AFP de source policière, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Les faits se seraient déroulés peu après 9h sur le boulevard Jean-Pain. Les fonctionnaires sont intervenus pour un individu de 34 ans armé d’un couteau.

Sur place, les policiers ont été contraints de faire usage de leur arme de service, blessant le trentenaire. Ce dernier a été transporté à l’hôpital mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Selon nos confrères, l’homme aurait été chassé d’une auto-école où il aurait causé un scandale. Il aurait alors exhibé un grand couteau. Pour l’heure, l’hypothèse d’un acte terroriste semble écartée. Contacté par CNEWS, le parquet de Grenoble n'a pas répondu à nos sollicitations.