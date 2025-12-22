Lyon : la mère soupçonnée d'avoir tué son fils de 12 ans internée en psychiatrie

La mère de l'enfant de 12 ans dont le corps sans vie a été découvert par la police vendredi 19 décembre à Lyon (Rhône), a été internée en psychiatrie, a appris CNEWS ce lundi auprès du parquet.

Une découverte glaçante. Le parquet a indiqué ce lundi 22 décembre que la garde à vue de la mère dont l'enfant de 12 ans a été retrouvé mort ce vendredi 19 décembre à son domicile familial dans le 8e arrondissement de Lyon (Rhône) a été levée.

«La garde à vue de la mère de l’enfant a été levée à la suite d’un examen médical ayant déclaré son état de santé incompatible avec la poursuite cette mesure. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation en établissement psychiatrique qui est toujours en cours», a indiqué le ministère public lundi 22 novembre à CNEWS.

Selon le parquet de Lyon, le corps du jeune garçon présentait plusieurs plaies au moment de sa découverte. La police était intervenue après un appel de la mère de famille pour signaler les faits, dont elle avait indiqué être l’auteure.

Âgée de 35 ans, la mise en cause avait été interpellée et placée en garde à vue du chef d’homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Un crime qui peut être puni d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Une enquête avait été ouverte et confiée à la Direction de la Criminalité Territoriale (DCT). «Les investigations se poursuivent actuellement sous l’autorité du parquet de Lyon», a conclu le ministère public.